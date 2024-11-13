My Style Rocks: Μοιραίες γυναίκες στο Gala Femme Fatale

Ένα Gala ύμνος στη γυναίκα, στην ομορφιά και στην προσωπικότητά της είναι το σημερινό επεισόδιο του My Style Rocks. Μία γιορτή για τη θηλυκότητα και το sex appeal, με θέμα «Femme Fatale».

Η συμπεριφορά της Άννας έχει ενοχλήσει τις διαγωνιζόμενες και η Σοφία Ζαριφόπουλος προσπαθεί στα παρασκήνια να της εξηγήσει και να την κάνει να καταλάβει γιατί την αντιμετωπίζουν με αυτό τον τρόπο. Όταν ακούει μία συζήτηση μεταξύ των άλλων fashionistas που την αφορά, αντιδρά!

Γνωρίζοντας πως σήμερα μία διαγωνιζόμενη θα αποχωρήσει, οι βαθμολογίες αποκτούν διαφορετική βαρύτητα…

Τα «ηχητικά» της Έλλης την ώρα της βαθμολόγησης οδηγούν σε «εκτόξευση»!

Αέρα Μπουένος Άιρες φέρνει η Σέβη στο πλατό του My Style Rocks, χορεύοντας ένα ξεχωριστό τάνγκο την ώρα της πασαρέλας της και αφήνοντας άφωνους τους πάντες!

Μία ενδιαφέρουσα συζήτηση ξεκινά για το πώς αντιλαμβάνεται η κάθε διαγωνιζόμενη τον όρο της «μοιραίας γυναίκας» με αφορμή την εμφάνιση της Σοφίας Ζαριφόπουλος.

Όταν ολοκληρωθεί η πασαρέλα, ποια διαγωνιζόμενη θα καταφέρει να βρεθεί στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και ποια θα αποχωρήσει;

