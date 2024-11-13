Επικός ο διάλογος, επικό και το βλέμμα που έριξε η Νάνσυ Ζαμπέτογλου στον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Οι δύο παρουσιαστές του Στούντιο 4 παρακολουθούσαν ένα ρεπορτάζ για το πρώτο χιόνι που άρχισε να πέφτει στον Παρνασσό με εικόνες από το χιονοδρομικό και είχαν μια κουβέντα για τα χειμερινά σπορ...

«Φέτος θα ήθελα να μάθω σκι» εξομολογήθηκε η Νάνσυ Ζαμπέτογλου με τον κουμπάρο της Θανάση Αναγνωστόπουλο να τα χάνει με την επιθυμία της «Πολλά ριψοκίνδυνα κάνεις στην ηλικία. Από μια ηλικία και μετά τα κόκκαλα είναι εύθραυστα» με την Νάνσυ να του ρίχνει ένα βλέμμα.... κόλαση...

«Ε, τι να μην σε προειδοποιήσω; Εδώ πας εικοσάχρονη στο σκι και... » το βλέμμα συνεχίστηκε «Κι η μάνα σου έτσι δεν θα σου έλεγε; Πρόσεχε... Που πας εκεί, μην πας εκεί θα σακατευτείς...» το συνέχισε γελώντας ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος -παίζεις με τη φωτιά λέμε- «Σαν την Βλαχοπούλου....»

«Την Βλαχοπούλου σκέφτομαι κι εγώ» απάντησε γελώντας πια και η Νάνσυ Ζαμπέτογλου

«Ναι. αλλά η Βλαχοπούλου ήταν στο νερό» της ανταπάντησε ο φίλος και συμπαρουσιαστής της

