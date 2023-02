Άρτεμις Ιωαννίδου: Από τη Μελβούρνη στην Αθήνα

H τηλεοπτική Ανθή Αρζέντη από τη δραματική σειρά του ΣΚΑΪ «Γλυκάνισος» μίλησε αποκλειστικά στο SKAI.gr για την υποκριτική, την Αυστραλία, το πάθος για την μαγειρική και τη δοτικότητα στις σχέσεις

Συνέντευξη στον Νικόλα Μπάρδη

Η καταξιωμένη ηθοποιός Άρτεμις Ιωαννίδου, η τηλεοπτική Ανθή Αρζέντη από τη δραματική σειρά του ΣΚΑΪ «Γλυκάνισος» μίλησε αποκλειστικά στο SKAI.gr για την υποκριτική, την Αυστραλία, το πάθος για την μαγειρική και τη δοτικότητα στις σχέσεις.

Η Άρτεμις Ιωαννίδου γεννήθηκε στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, αλλά μεγάλωσε στην Αθήνα. Τα τελευταία δεκατρία χρόνια ζει και εργάζεται στην Αυστραλία σημειώνοντας μία αξιοσημείωτη καριέρα, με συμμετοχή σε μεγάλες τηλεοπτικές επιτυχίες και θεατρικές παραγωγές. Σημαντικός σταθμός για την καριέρα της ήταν ο ρόλος της στο "Wentworth", την πιο πολυβραβευμένη τηλεοπτική σειρά της Αυστραλίας, που αγοράστηκε από το Netflix USA, το Channel 5 της Αγγλίας και προβάλλεται πλέον σε περισσότερες από 90 χώρες σε όλο τον κόσμο. Η Άρτεμις βρισκόταν στη βασική διανομή της σειράς για δύο σεζόν.

Άλλες τηλεοπτικές παραγωγές στις οποίες συμμετείχε είναι το "The Beautiful Lie" (ABC), το "Secret Bridesmaid's Business" (Channel Seven) και το "Superwog" (ABC Comedy). Το 2021 πρωταγωνίστησε στην πρωτοπόρα θεατρική επιτυχία του Malthouse Theatre "Because The Night" μια παράσταση βασισμένη στον Άμλετ του Σαίξπηρ, που διαδραματιζόταν σε ένα ειδικά κατασκευασμένο σκηνικό 32 δωματίων. Με τον ρόλο της στον «Γλυκάνισο» εμφανίζεται για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση.

Η αγαπημένη και πολυπράγμων ηθοποιός μας μίλησε για την ηθοποιία, τη ζωή στην Αυστραλία και μας αποκάλυψε πολλά και ενδιαφέροντα για τη συνέχεια του Γλυκάνισου. Δείτε εν συνεχεία όλα όσα μοιράστηκε μαζί μας!

Πως είναι το κλίμα στα γυρίσματα;

«Το κλίμα στα γυρίσματα είναι εξαιρετικό! Νιώθω πολύ τυχερή που συνεργάζομαι με εξαιρετικούς ηθοποιούς, όπως το Φώτη Καράλη και τον Κώστα Αποστολάκη. Είναι πολύ γενναιόδωροι συνεργάτες και από το πρώτο κιόλας γύρισμα είχαμε υπέροχη χημεία».

Αν μπορούσες να περιγράψεις τον «Γλυκάνισο» με τρεις λέξεις, ποιες θα ήταν αυτές;

«Αγάπη, πίστη, επιμονή».

Όταν θα επανέλθει η μνήμη του Νικήτα, θα «κυνηγήσετε» τον Έκτορα;

«Η Ανθή και ο Νικήτας έχουν περάσει πολλά και αξίζουν δικαιοσύνη. Παρόλα αυτά στον Γλυκάνισο τα πράγματα ποτέ δεν είναι τόσο απλά».

Θα αποδεχτεί ποτέ η Σταθούλα τη σχέση σου με τον Νικήτα;

«Η σχέση της Ανθής με τη Σταθούλα είναι περίπλοκη, σχεδόν ανταγωνιστική. Η Σταθούλα βλέπει την Ανθή σαν την πηγή του κακού. Με τον καιρό και μετά από πολλή επιμονή και υπομονή από την Ανθή, η Σταθούλα θα αρχίσει να μαλακώνει και να αναγνωρίζει πως παρά τα όποια λάθη της, η Ανθή αγαπάει πραγματικά το γιο της».

Παρά το πρόβλημα που έχει ο Νικήτας με την μνήμη του, η Ανθή μένει καρτερικά στο πλευρό του. Έχεις βιώσει κάτι ανάλογο στην πραγματική σου ζωή; Να σταθείς, δηλαδή, ή να σου σταθούν σε κάποια σχέση, με απόλυτη αφοσίωση, σε μία δύσκολη συγκυρία.

«Η περίπτωση της αμνησίας είναι σαφώς πολύ ιδιαίτερη και ευτυχώς δεν είναι κάτι που έχω βιώσει. Έχω υπάρξει, όμως, στήριγμα σε δύσκολες στιγμές. Είμαι πολύ ψύχραιμος άνθρωπος και δείχνω μεγάλη αφοσίωση στους ανθρώπους που αγαπώ. Προσπαθώ συνειδητά να είμαι πηγή δύναμης και θετικής σκέψης, όταν έρχεται μια δύσκολη στιγμή. Παρόλο που είμαι γενικά πολύ συναισθηματική, σε περιπτώσεις κρίσης αντιμετωπίζω τα πράγματα με πρακτικό μυαλό και προσπαθώ, όσο γίνεται, να διατηρώ μια δόση χιούμορ. Το χαμόγελο έχει μεγάλη δύναμη».

Στη σειρά η Ανθή δουλεύει στην εταιρεία του πατέρα της. Αν δεν ήσουν ηθοποιός, σε ποιο άλλο επάγγελμα θα έβλεπες τον εαυτό σου;

«Σίγουρα θα έκανα κάτι δημιουργικό πάλι! Πέρα από ηθοποιός δουλεύω ως σεναριογράφος, σκηνοθέτης, makeup artist, art director και τραγουδίστρια. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ό,τι κι αν κάνω δεν ξεφεύγω με τίποτα από τις τέχνες! Αν έπρεπε να επιλέξω κάτι άλλο, θα έκανα κάτι σε σχέση με το φαγητό. Έχω πάθος με τη μαγειρική και είναι κάτι που αγαπώ πολύ».

Έχεις σπουδάσει υποκριτική στο Victorian College of the Arts στη Μελβούρνη. Αν σου γίνονταν αύριο κιόλας μία αξιόλογη επαγγελματική πρόταση, θα έφευγες μόνιμα για το εξωτερικό; Ή προτιμάς μία καριέρα εντός συνόρων;

«Ζω μόνιμα και εργάζομαι σαν ηθοποιός στη Αυστραλία από το 2010 και ο ρόλος μου στον Γλυκάνισο ήρθε τυχαία, όσο βρισκόμουν στην Ελλάδα για καλοκαιρινές διακοπές! Με ενδιαφέρει πολύ σε αυτή τη φάση να γνωρίσω καλύτερα τον καλλιτεχνικό χώρο στην Ελλάδα. Οπότε πλέον θα μοιράζω το χρόνο μου μεταξύ Αθήνας και Μελβούρνης, όπου συνεχίζω να διατηρώ το σπίτι μου και τη συνεργασία μου με τους μάνατζερ που με αντιπροσωπεύουν για διεθνείς παραγωγές. Για τα επόμενα χρόνια με βλέπω να είμαι μόνιμα με μια βαλίτσα!»

Θα έκανες ποτέ μία ακραία αλλαγή στην εμφάνισή σου, για τις ανάγκες ενός ρόλου;

«Σίγουρα! Είναι μέρος της δουλειάς μας και είναι κάτι που το έχω κάνει στο παρελθόν. Έχει χρειαστεί να βάψω τα μαλλιά μου ροζ και άλλη φορά να βάλω παραπάνω βάρος. Δε με ενοχλεί καθόλου. Μάλιστα και για το ρόλο της Ανθής μου ζητήθηκε να αλλάξω τα μαλλιά μου, αφού είμαι φυσικά μελαχρινή».

Τι σχέδια έχεις για το μέλλον; Ετοιμάζεις κάτι άλλο αυτήν την περίοδο;

Αυτόν τον καιρό όταν δεν κάνω γυρίσματα για το Γλυκάνισο θα με βρείτε μπροστά από το laptop, επειδή γράφω μια μεγάλου μήκους ταινία! Όσον αφορά την υποκριτική είμαι σε συζήτηση για μια νέα τηλεοπτική σειρά και θέατρο στην Αυστραλία, αλλά και για μια ταινία στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Δυστυχώς, όμως, δεν μπορώ να αποκαλύψω τίποτα ακόμα!

#SkaitvGR

#Glykanisos

#Interview

#TvSeries

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.