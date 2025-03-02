Πάνω από 6.000 ευρώ κέρδισε χτες, Σάββατο, η ομάδα που έφτασε στον τελικό του τηλεπαιχνιδιού του ΣΚΑΪ «Η Ελλάδα ψηφίζει», με τον Χρήστο Κούτρα και τον Γιάννη Ντσούνο.

Η ερώτηση του τελικού ήταν «ποιο ζευγάρι χαρακτήρισε περισσότερο τα 90's», με την ομάδα να σταματά στα 6.287 ευρώ και να μην ρισκάρει για το μεγάλο έπαθλο που ήταν πάνω από 30.000 ευρώ, παρ'ότι είχαν προβλέψει, όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια, ακριβώς το μικρότερο και το μεγαλύτερο ποσοστό.

Το χτεσινό (1/3) τηλεπαιχνίδι είχε ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και ένα live σόου στο πλατό, με δύο χορεύτριες να ξεσηκώνουν το κοινό και τους τηλεθεατές να καλούνται να ψηφίσουν ποια χόρεψε καλύτερα.

Επίσης, η Ελλάδα ψήφισε τον Νίκο Κοκλώνη ως τον καταλληλότερο παρουσιαστή των Όσκαρ, στην ερώτηση για το ποιος Έλληνας θα έδινε άλλη διάσταση στην παρουσίαση των βραβείων.

Ακόμη, οι τηλεθεατές παραδέχτηκαν πως είναι πιστοί στον/στη σύντροφό τους, προέβλεψαν το νικητή του ντέρμπι ΑΕΚ - Ολυμπιακός, επίσης παραδέχτηκαν πως έχουν στην ντουλάπα τους "μαϊμού προϊόντα", ενώ απάντησαν και στο ποια είναι η δυσκολότερη δουλειά του σπιτιού που χρειάζεται πτυχίο.

Όσον αφορά την Καθαρά Δευτέρα που όλοι αναμένουμε με ανυπομονησία, οι περισσότεροι ψήφισαν πως λιγουρεύονται περισσότερο τη λαγάνα αύριο, απ΄ότι την ταραμοσαλάτα και τον χαλβά.

