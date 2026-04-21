Άντριου Λόιντ Γουέμπερ: Προσφέρει σε δημοπρασία μέρος ιδιωτικής του συλλογής κρασιών

Ο λόρδος Άντριου Λόιντ Γουέμπερ πρόκειται να προσφέρει μέρος της ιδιωτικής του συλλογής κρασιών σε δημοπρασία για να συγκεντρώσει χρήματα για φιλανθρωπικό ίδρυμα που βοηθά μέσω της μουσικής παιδιά που ζουν σε μειονεκτικές περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο οίκος δημοπρασιών Christie's ανακοίνωσε ότι η «αξιοσημείωτη» συλλογή περιλαμβάνει ένα μπουκάλι Chateau Margaux του 1900, το οποίο εκτιμάται ότι θα πωληθεί έως και 7.000 αγγλικές λίρες.

Ανέφερε ότι οι παρτίδες, οι οποίες φυλάσσονταν στο κελάρι του εξοχικού κτήματος του συνθέτη στο Χαμσάιρ, περιλαμβάνουν «μπουκάλια και μεγάλες φιάλες από τους πιο ονομαστούς αμπελώνες και τις καλύτερες σοδειές του περασμένου αιώνα».

Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν στο Ίδρυμα Μουσικής για Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (MiSST) του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο είναι αφιερωμένο στη μεταμόρφωση της ζωής των μαθητών μέσω της μουσικής εκπαίδευσης.

Το Ίδρυμα παρέχει πρόγραμμα σπουδών κλασικής μουσικής γνωστό ως Πρόγραμμα Άντριου Λόιντ Γουέμπερ. Με τα έσοδα από τη δημοπρασία αναμένεται να βοηθηθούν περισσότεροι από 2.000 μαθητές.

Ο λόρδος Λόιντ Γουέμπερ δήλωσε: «Υποθέτω ότι αυτό είναι το τέλος μιας εποχής. Αυτά τα μπουκάλια είναι τα τελευταία σπουδαία κρασιά από τα κελάρια μου».

«Η μουσική στα σχολεία είναι ένα θέμα που αγαπώ πολύ. Είμαι περήφανος που έχω υποστηρίξει τη μουσική εκπαίδευση σχεδόν 30.000 παιδιών και τους έχω χαρίσει τα πρώτα τους μουσικά όργανα. Αυτή η δημοπρασία θα εκπαιδεύσει πολλά περισσότερα» τόνισε.

Η συλλογή, με τίτλο «Τελικοί Θησαυροί από το Κελάρι του Άντριου Λόιντ Γουέμπερ» περιλαμβάνει κρασί από την περιοχή του Μπορντό της Γαλλίας, συμπεριλαμβανομένων τριών μπουκαλιών Chateau Cheval Blanc του 1947, τα οποία εκτιμάται ότι θα πωληθούν έως και 15.000 λίρες ανά φιάλη και ενός magnum Chateau Haut-Brion του 1961, το οποίο αναμένεται να αγοραστεί στην τιμή των 4.000 λιρών Αγγλίας.

Ο Άντριου Λόιντ Γουέμπερ έχει γράψει μερικά από τα πιο εμπορικά επιτυχημένα μιούζικαλ των τελευταίων δεκαετιών του 20ου αιώνα. Ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς παραστάσεις του είναι τα «Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat» (1967), «Jesus Christ Superstar» (1971), «Evita» (1974), «Cats» (1981), «The Phantom of the Opera» (1986) και «Sunset Boulevard» (1993). Το ταλέντο του Λόιντ Γουέμπερ στη μελωδία έχει δημιουργήσει κλασικά τραγούδια μουσικού θεάτρου όπως τα «Memory» και «Music of the Night».

Με την εντυπωσιακή γκάμα των εμπορικά και καλλιτεχνικά επιτυχημένων παραστάσεών του, ο Λόιντ Γουέμπερ είναι ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες του μουσικού θεάτρου.

Πηγή: skai.gr

