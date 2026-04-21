Όπου Υπάρχει Ελλάδα: Ρεπορτάζ και ιστορίες από Ρόδο, Σύμη και Χάλκη - Δείτε το trailer

Σε τρία ξεχωριστά νησιά των Δωδεκανήσων, βρίσκεται σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου στις 15.00, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα». Από τη ζωντάνια της Ρόδου μέχρι τη γοητεία της Σύμης και την ήρεμη δύναμη της Χάλκης, κάθε νησί αφηγείται τη δική του ξεχωριστή ιστορία στην εκπομπή. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Στη Ρόδο, εκεί όπου δημιουργήθηκε το πρώτο ποδηλατοδρόμιο της Ελλάδας, η ποδηλασία απέκτησε πρόσωπο και ταυτότητα μέσα από τον Γιώργο Χειμωνέτο. Στο ίδιο μέρος, όπου ξεκίνησε την πορεία του, μας διηγείται τη διαδρομή από τα στάδια και τις αθλητικές διακρίσεις, στις πασαρέλες και τα πλατό της τηλεόρασης.

Λίγα μίλια μακριά, η Σύμη μοιάζει με ζωγραφιά. Ο διατηρητέος οικισμός, που έχει αναγνωριστεί στο σύνολό του ως αρχαιολογικός χώρος από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, φιλοξενεί 159 χώρους και μνημεία που αποτυπώνουν τη μακραίωνη ιστορία του, με ρίζες στην προϊστορική εποχή. Η αρχιτεκτονική του νησιού είναι μοναδική στα Δωδεκάνησα με τα νεοκλασικά αρχοντικά, βαμμένα σε αποχρώσεις της ώχρας, του κεραμιδί και του γαλάζιου, να σκαρφαλώνουν αμφιθεατρικά πάνω από το λιμάνι, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό.

Στη Χάλκη, μια νέα αναπληρώτρια καθηγήτρια αγγλικών από τη Λάρισα αφήνει πίσω την οικογένειά της για να σταθεί δίπλα στους μαθητές της. Η απόφασή της δεν είναι εύκολη, καθώς έχει αφήσει το σπίτι της, τον σύζυγό της και το 3χρονο κοριτσάκι της στη Λάρισα. Όπως λέει στην κάμερα της εκπομπής, ενώ της λείπει το παιδί της και το βλέπει λίγες φορές κατά τη διάρκεια της χρονιάς, έδωσε προτεραιότητα στους μαθητές της που την έχουν εξίσου ανάγκη.

