Άννα Βίσση: Οι «sold out» συναυλίες της στην Κύπρο, η συγκίνησή της και η εμφάνιση δια χειρός Βρεττού Βρεττάκου

Δύο μαγικές βραδιές χάρισε στη γενέτειρά της, την Κύπρο, η Άννα Βίσση, οι οποίες έγιναν sold out μέσα σε λίγες ώρες. Με τη μοναδική της φωνή, το εκρηκτικό ταλέντο και την αστείρευτη ενέργεια η σταρ ξεσήκωσε τους χιλιάδες θαυμαστές της στην ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ της Λάρνακας, προσφέροντας δυναμικές ερμηνείες και αξέχαστες στιγμές. Στην πρώτη της συναυλία, την Παρασκευή 4 Ιουλίου, η απόλυτη χρυσή της εμφάνιση ήταν μια ωδή στους θρύλους της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, Freddie Mercury και Prince. Για την custom made δημιουργία δια χειρός Βρεττού Βρεττάκου, χρειάστηκαν 150 ώρες, 400.000 χιλιάδες κρύσταλλα, πολύ αγάπη και υπομονή.

Ένα πουκάμισο διακοσμημένο με golden shadow crystals, συνδυάστηκε αριστοτεχνικά με ένα metal mesh top Versace και ένα ολοκέντητο παντελόνι με χιλιάδες κρυστάλλους και αλυσίδες που χάριζαν μία μοναδική κίνηση και μια ροκ διάθεση. Τα κρυστάλλινα μποτίνια Vrettos Vrettakos by Bilero, ολοκλήρωναν αυτό το απόλυτο χρυσό σύνολο.

«Όταν είμαι εδώ, σκέφτομαι πάντα από που ξεκίνησα και που έχω φτάσει σήμερα μετά από 52 χρόνια...ένα θα σας πω παιδιά, τα όνειρα πραγματοποιούνται, να μην παύετε ποτέ να τα πιστεύετε και να τα πολεμάτε να συμβούν, γιατί ταλέντο έχουμε όλοι μας σε κάτι», είπε η μοναδική σταρ επί σκηνής και πρόσθεσε: «Πιστεύω πολύ πως σε ότι έχω γίνει έπαιξε μεγάλο ρόλο η πατρίδα μου και το χώμα αυτό, αυτό το πάθος, αυτή η ομορφιά που έχουμε εδώ. Και χαίρομαι όπου πηγαίνω, και όπου μου λένε πως είσαι σπουδαία, και με ρωτάνε από που είσαι, να τους λέω 'που την Κύπρο'».

Μία από τις ιδιαίτερες στιγμές της συναυλίας ήταν, όταν η σταρ ερμήνευσε το παραδοσιακό κυπριακό τραγούδι «Το Γιασεμί» και το αφιέρωσε στην 93χρονη μητέρα της, Σοφία, χαρίζοντας μια συγκινητική προσωπική νότα στην ήδη μαγική βραδιά.

Μετά από 24 ώρες, η Άννα Βίσση επέστρεψε στη σκηνή του ΑΕΚ Αρένα για τη δεύτερη, συνεχόμενη sold-out συναυλία της μετατρέποντας τη σκηνή σε ένα νέο υπερθέαμα. Για αυτή την εμφάνιση, η αγαπημένη τραγουδίστρια επέλεξε μία ακόμη εκθαμβωτική, custom-made λευκή κρυστάλλινη δημιουργία του Έλληνα σχεδιαστή Βρεττού Βρεττάκου.

Πρόκειται για ένα κεντημένο δαντελένιο bodyconscious κοστούμι, διακοσμημένο με 300.000 λευκά κρύσταλλα Swarovski. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με ένα ζευγάρι κρυστάλλινα μποτίνια, προσθέτοντας μια έξτρα πινελιά λάμψης στο ήδη φαντασμαγορικό της look. Το styling και στις δύο συναυλίες επιμελήθηκε η κόρη της, Σοφία Καρβέλα.

