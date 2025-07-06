Κάθε live του BIG BROTHER μας φέρνει όλο και πιο κοντά στον τελικό. Απόψε, Κυριακή 06 Ιουλίου, στις 22.50, στον ΣΚΑΪ, ο Πέτρος Λαγούτης, υποδέχεται στο πλατό τον Ανδρέα Μπαρόλα, τη Διονυσία Κούκιου και τον Κωνσταντίνο Αρτσίτα. Τρεις διαφορετικές προσωπικότητες που ερμηνεύουν τα γεγονότα με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο. Σε μία εβδομάδα που είχε πολλές ανατροπές, ο σύμβουλος ψυχικής υγείας, Γιώργος Λάγιος, θα προσφέρει με τη δική του ανάλυση μία βαθύτερη ερμηνεία των γεγονότων.

Η δοκιμασία με το βάθρο, η αποστολή του Χρήστου Γκικουρία, καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας των συγκατοίκων είναι ορισμένα μόνο από τα ζητήματα που θα συζητηθούν, σε απευθείας σύνδεση με τους πρωταγωνιστές στο σπίτι του BIG BROTHER. Αποσπάσματα σε πρώτη προβολή θα ρίξουν φως σε γεγονότα και συμπεριφορές.

Ο Νίκος Ζαφειράκης, η Αργυρώ Κατσιγαράκη, η Θεοφανία Νικολαΐδη, η Χριστίνα Παπαδέλλη και η Nancy Tawby ξέρουν πως είναι πιθανό η επόμενη μέρα να τους βρει εκτός BIG BROTHER. Για ποιον το ταξίδι θα ολοκληρωθεί εδώ;

Πηγή: skai.gr

