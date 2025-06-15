Η παραγωγή της 5ης σεζόν της βραβευμένης με Emmy σειράς του Hulu, "Only Murders in the Building", βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία.

Οι κάμερες έχουν σχεδόν ολοκληρώσει το έργο τους, με τα γυρίσματα να αναμένεται να ολοκληρωθούν σε λίγες ημέρες, όπως αποκάλυψε ο εκτελεστικός παραγωγός Νταν Φόγκελμαν (Dan Fogelman) στο Collider.

Από το ντεμπούτο το 2021 με βασικούς πρωταγωνιστές τον Στιβ Μάρτιν (Steve Martin) ως Charles, τον Μάρτιν Σορτ (Martin Short) ως Oliver και την Σελίνα Γκόμεζ (Selena Gomez) ως Mabel, η αγαπημένη σειρά έχει αναδειχθεί σε πολιτιστικό φαινόμενο, σπάζοντας τα ρεκόρ της πιο επιτυχημένης πρεμιέρας σε κωμωδία στην ιστορία του Hulu και στη συνέχεια ως η κωμική σειρά με τις περισσότερες προβολές στην πλατφόρμα.

