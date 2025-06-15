Βάσω Λασκαράκη: Συγκινημένη στην αποφοίτηση της κόρης της από το Δημοτικό

Η πρώτη μέρα που πας το παιδί σου στην πρώτη Δημοτικού αλλά και η μέρα που αποφοιτά από αυτό είναι landmarks για τους γονείς. Και η Εύα Τσιμιτσέλη, η κόρη της Βάσως Λασκαράκη και του Γιάννη Τσιμιτσέλη χθες είχε graduation party για το τέλος της ζωής στο Δημοτικό!

