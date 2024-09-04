Wednesday season 2: Πότε κάνει πρεμιέρα, καστ, υπόθεση και όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Η Jenna Ortega θα έχει ενεργό ρόλο ως παραγωγός για πρώτη φορά στη 2η σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Netflix, «Wednesday», η οποία υπόσχεται έναν «πιο σκοτεινό τόνο». Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο Vanity Fair, η Ortega αποκάλυψε ορισμένα στοιχεία για το τι πρόκειται να συμβεί στη νέα σεζόν.

Τα γυρίσματα της 2ης σεζόν ξεκίνησαν τον Μάιο του 2024, με πολλά μεγάλα ονόματα να εντάσσονται στο καστ της σειράς. Ένα teaser του Netflix δείχνει τον «Thing» να παραδίδει σενάρια σε τρέιλερ με ονόματα ηθοποιών όπως οι Joanna Lumley, Billie Piper, Christopher Lloyd, Thandiwe Newton και Steve Buscemi.

