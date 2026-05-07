Ο Α’ ημιτελικός της Eurovision 2026 πλησιάζει και η ελληνική συμμετοχή δείχνει να πατάει γκάζι, με τον Akyla και το «Ferto» να κερδίζουν συνεχώς έδαφος σε κοινό και στοιχήματα.

Χθες, το επίσημο κανάλι της Eurovision έδωσε στη δημοσιότητα αποσπάσματα από τις δεύτερες πρόβες όλων των χωρών — περίπου 30 δευτερόλεπτα το καθένα — και μέσα σε λίγες ώρες τα social media πήραν φωτιά.

Ανάμεσα σε όλα τα clips, αυτό της Ελλάδας ξεχώρισε αμέσως, με το TikTok βίντεο του Akyla να γίνεται viral και να εκτοξεύεται στα 1,8 εκατομμύρια προβολές.

Η ανταπόκριση του κοινού είναι έντονη και συνεχής, με πολλούς fans να σχολιάζουν θετικά την εμφάνιση, ενώ η εικόνα αυτή φαίνεται να «δένει» και με τα στοιχήματα, που θέλουν την Ελλάδα να φιγουράρει πλέον δυνατά μέσα στην πρώτη τριάδα του φετινού διαγωνισμού.

Πηγή: skai.gr

