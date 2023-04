Αγνώριστη η Bridget Fonda: Δείτε πώς είναι σήμερα η διάσημη ηθοποιός (video)

Οι φωτογράφοι απαθανάτισαν την 59χρονη Μπρίτζετ Φόντα κατά τη διάρκεια μιας σπάνιας εξόδου, καθώς περνούσε από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες.

Η ηθοποιός, η οποία εγκατέλειψε τη βιομηχανία του θεάματος εδώ και περίπου δύο δεκαετίες είναι, πραγματικά, αγνώριστη και δύσκολα θα μπορούσε κανείς να την ταυτίσει με την πρωταγωνίστρια των γνωστών ταινιών των 90s. Μαζί της ήταν ο 18χρονος γιος της, Oliver Elfman.

Ένας φωτογράφος τη ρώτησε αν επιθυμεί να επιστρέψει στο Χόλιγουντ, με την ηθοποιό να απαντά μονολεκτικά «όχι». Να θυμίσουμε ότι η ηθοποιός έχει πρωταγωνιστήσει σε εμβληματικές ταινίες όπως «The Godfather Part III», «Single White Female» και «Jackie Brown».

Ο Φόντα δεν κολακεύτηκε καθόλου από την ερώτηση του φωτογράφου και «απέρριψε» για άλλη μια φορά το Χόλιγουντ λέγοντας: «Είναι πολύ ωραίο να είσαι πολίτης». Με αυτοπεποίθηση, τον ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει σκηνοθέτης που να μπορεί να την πείσει να επιστρέψει και στη συνέχεια έκλεισε την πόρτα του αυτοκινήτου.

