Ζωρζ Πιλαλί: Παρουσιάζει την «Οχλοδοξία» στο Gagarin 205 Πολιτισμός 14:04, 04.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο Ζωρζ Πιλαλί, ο χειμαρρώδης Γιώργος Πιλάλας, ο αθεράπευτος bluesman επιστρέφει στο στέκι της Λιοσίων