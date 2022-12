Χριστουγεννιάτικες ευχές από τη Μόνικα και τη χορωδία του Αρσάκειου για τα παιδιά της «Ελπίδας»

Διασκευάζοντας ένα από τα πιο αγαπημένα γιορτινά τραγούδια, το «Christmas is all around» από το soundtrack της ταινίας «Love Actually» για καλό σκοπό.

Σαράντα παιδιά της χορωδίας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων υπό τη διεύθυνση της Χριστίνας Βαρσάμη-Κούκνη και η Μόνικα στέλνουν τις χριστουγεννιάτικες ευχές τους ...αλλιώς, διασκευάζοντας ένα από τα πιο αγαπημένα γιορτινά τραγούδια, το «Christmas is all around» από το soundtrack της ταινίας «Love Actually» για καλό σκοπό.

Όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Βαρσάμη-Κούκνη, η αφορμή για την πρωτοβουλία ήταν «η ευαισθησία και η αγάπη των μαθητών των σχολείων μας προς τους συνομηλίκους τους που πάσχουν από καρκίνο, καθώς και η ανάγκη που ένιωσαν να βάλουν ένα μικρό λιθαράκι στον αγώνα ζωής που δίνουν καθημερινά αυτοί οι μικροί μαχητές και οι οικογένειές τους».

Η Μόνικα αγκάλιασε την ιδέα και έτσι τα έσοδα από το single «Christmas is all around» θα διατεθούν ως δωρεά στην ΕΛΠΙΔΑ - Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο, όπως επέλεξαν τα παιδιά της χορωδίας.

«Υπάρχουν όντως πάρα πολλά, πασίγνωστα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, αλλά καμιά φορά θέλουμε να ακούσουμε κάτι λίγο πιο ιδιαίτερο. Το"Christmas is All Around" είναι ένα τραγούδι που προσωπικά πάντα μου άρεσε και η διασκευή του προέκυψε απλώς μια μέρα που με συγκίνησε και με ενέπνευσε» σχολιάζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Μόνικα, σχετικά με την επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού για να μεταφέρει το μήνυμα της ζωής. «Η πρωτοβουλία αγάπης, το να διατεθούν όλα τα έσοδα για έναν κοινωνικά ωφέλιμο σκοπό, είναι κάτι που πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μου, για όλα τα projects, κι όταν υπάρχει η δυνατότητα να προχωρήσω σε μια ουσιαστική κίνηση προσφοράς, το κάνω από τα βάθη της καρδιάς μου. Έτσι κι έγινε με τον οργανισμό "Ελπίδα" και είναι πραγματικά μεγάλη μου χαρά που τις μέρες των γιορτών καταφέραμε μελωδικά, με τις λαμπερές φωνές των παιδιών να περάσουμε ένα μήνυμα αγάπης προς όλο τον κόσμο» υπογραμμίζει η δημοφιλής καλλιτέχνης.

«Υγεία, Αγάπη και Ελπίδα (με κεφαλαία)» είναι η ευχή που ζήτησαν οι σαράντα μαθητές και μαθήτριες της χορωδίας να μεταφερθεί σε όλους και όλες που θα ακούσουν το τραγούδι τους. «Η μουσική είναι παντού. Όσο περισσότερο αφουγκραζόμαστε τον κόσμο γύρω μας τόσο περισσότερο ανοίγει η καρδιά μας. Επομένως, τραγουδήστε, χορέψτε, αγκαλιαστείτε, η ζωή είναι όμορφη. Καλές γιορτές με υγεία και φωτεινά όνειρα!» λέει η Μόνικα στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

