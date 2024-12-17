Λίγο πριν από τις γιορτές, Γερμανοί αρχαιολόγοι «ξετύλιξαν ψηφιακά» ένα ασημένιο φυλαχτό 1.800 ετών για να αποκρυπτογραφήσουν μια επιγραφή που αναφέρεται ως η παλαιότερη γνωστή απόδειξη του Χριστιανισμού στην Ευρώπη.

Αυθεντικά στοιχεία του Χριστιανισμού βορείως των Άλπεων δεν έχουν υπάρξει ποτέ πριν. Και τα ευρήματα έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν την «ιερή ιστορία» για πάντα.



«Θα μας αναγκάσει να πάμε πίσω την ιστορία του Χριστιανισμού στη Φρανκφούρτη και πολύ πιο πέρα για περίπου 50 με 100 χρόνια», δήλωσε ο Μίχαελ Γιόζεφ, δήμαρχος της Φρανκφούρτης, στη Γερμανία, όπου εκτάφηκε το τεχνούργημα.

Archäologisches Museum Frankfurt





«Το πρώτο χριστιανικό εύρημα βόρεια των Άλπεων προέρχεται από την πόλη μας», πρόσθεσε ο Γιόζεφ. «Μπορούμε να είμαστε περήφανοι για αυτό, ειδικά τώρα, τόσο κοντά στα Χριστούγεννα». Το φυλαχτό περιείχε ένα λεπτό ασημένιο φύλλο διαστάσεων 1,4 ιντσών με εγχάρακτο κείμενο που αναφέρεται ως «ασημένια επιγραφή της Φρανκφούρτης».



Βρέθηκε κάτω από το πηγούνι ενός σκελετού ενός άνδρα σε μια τοποθεσία ταφής στα περίχωρα της Φρανκφούρτης το 2018. Ωστόσο, το αρχαίο κείμενο, που χρονολογείται μεταξύ 230 και 270 μΧ — όταν στην Ευρώπη κυριαρχούσε ο παγανισμός — ήταν ουσιαστικά δυσανάγνωστο μέχρι τώρα.



Ειδικοί από το Κέντρο Αρχαιολογίας του Λάιμπνιτς (LEIZA) χρησιμοποίησαν αξονικό τομογράφο (CT) για να αποκωδικοποιήσουν το χαρακτικό 18 γραμμών, το οποίο δηλώνει τον Ιησού Χριστό τον «Υιό του Θεού».

Archäologisches Museum Frankfurt





«Εις το όνομα του Αγίου Τίτου. Άγιος, άγιος, άγιος! Στο όνομα του Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού! Ο Κύριος του κόσμου αντιστέκεται με (δυνάμεις) σε όλες τις επιθέσεις (ή αναποδιές). Ο Θεός δίνει την είσοδο στην ευημερία. Είθε αυτό το μέσο σωτηρίας να προστατεύει τον άνθρωπο που παραδίδεται στο θέλημα του Κυρίου Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού, αφού ενώπιον του Ιησού Χριστού καθένας κλίνει το γόνυ: οι εν ουρανοί, οι επί της γης και οι κάτω από τη γη, και κάθε γλώσσα εξομολογείται (Ιησούς Χριστός)», αναφέρει η μετάφραση, σύμφωνα με την DailyMail.



Για να σπάσουν τον κώδικα στην ασημένια επιγραφή της Φρανκφούρτης, η οποία είναι γραμμένη στα λατινικά, οι ειδικοί της LEIZA χρησιμοποίησαν εξελιγμένες τεχνολογίες στον εξαιρετικά λεπτό κύλινδρο.





«Η πρόκληση στην ανάλυση ήταν ότι το φύλλο ασημιού τυλίχτηκε, αλλά μετά από περίπου 1.800 χρόνια, φυσικά τσακίστηκε και πιέστηκε», δήλωσε ο Ιβάν Καλάντρα, αρχαιολόγος στη LEIZA. «Χρησιμοποιώντας CT, μπορέσαμε να το σαρώσουμε σε πολύ υψηλή ανάλυση και να δημιουργήσουμε ένα τρισδιάστατο μοντέλο».



Οι αρχαιολόγοι φέρεται να τοποθέτησαν μεμονωμένα τμήματα της σάρωσης μαζί, κομμάτι-κομμάτι, έως ότου οι περισσότερες λέξεις να καταστούν ορατές.



Ωστόσο, λέγεται ότι υπάρχουν μερικά κενά στο κείμενο - το οποίο ονομάστηκε «αμιγώς χριστιανικό» καθώς προβάλλει τον Ιησού Χριστό και τον Άγιο Τίτο, έναν ιεραπόστολο της εκκλησίας, αλλά αποφεύγει ειδωλολατρικά θέματα καθώς και στοιχεία του Ιουδαϊσμού.

Archäologisches Museum Frankfurt





Ο καθηγητής Μάρκους Σολτς, ένας αρχαιολόγος από το Πανεπιστήμιο Γκαίτε στη Φρανκφούρτη, διηύθυνε τις προσπάθειες αποκρυπτογράφησης.



«Κάλεσα ειδικούς από την ιστορία της θεολογίας, μεταξύ άλλων, και προσεγγίσαμε το κείμενο μαζί, κομμάτι-κομμάτι, και τελικά το αποκρυπτογραφήσαμε», είπε ο Σολτς, ο οποίος εξεπλάγη που τα χαρακτικά ήταν στα λατινικά.



«Τέτοιες επιγραφές σε φυλαχτά ήταν συνήθως γραμμένες στα ελληνικά ή στα εβραϊκά», σημείωσε.



Και ενώ λίγα είναι γνωστά για τον άνδρα που τάφηκε με το φυλαχτό, οι επιστήμονες φέρεται να πιστεύουν ότι ήταν πιστός Χριστιανός - αν και οι Χριστιανοί εξακολουθούσαν να υπόκεινται σε διώξεις τη στιγμή του θανάτου του.



Πιθανότατα φορούσε το φυλαχτό σε ένα κορδόνι γύρω από το λαιμό του για προστασία πριν μεταβεί στη μετά θάνατον ζωή. Ο τάφος του είχε επίσης ένα θυμιατό και μια κανάτα από ψημένο πηλό.



Archäologisches Museum Frankfurt





Οι ερευνητές κάνουν λόγο για τον «πρώτο χριστιανό βόρεια των Άλπεων» και εικάζουν ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν περισσότεροι χριστιανικοί ταφικοί χώροι σε όλη την Ευρώπη οι οποίο δεν έχουν ανακαλυφθεί.

«Αυτό το εξαιρετικό εύρημα επηρεάζει πολλούς τομείς έρευνας και θα κρατήσει την επιστήμη απασχολημένη για πολύ καιρό ακόμα», δήλωσε η Ίνα Χάρτγουιγκ επικεφαλής πολιτισμού και επιστήμης της Φρανκφούρτης.



«Αυτό (το εύρημα) επηρεάζει την αρχαιολογία καθώς και τις θρησκευτικές σπουδές, τη φιλολογία και την ανθρωπολογία», συνέχισε. «Ένα τόσο σημαντικό εύρημα εδώ στη Φρανκφούρτη είναι πραγματικά κάτι το εξαιρετικό».

Archäologisches Museum Frankfurt

Der Althistoriker Hartmut Leppin erklärt die „Frankfurter Silberinschrift“: Wie kam das Christentum ins römische Germanien? Welchen Gefahren war ein Christ ausgesetzt? Und welche Sensationsfunde könnten noch kommen? Ein Interview mit Jannis Koltermann https://t.co/brHAeXTO6N — FAZ Feuilleton (@FAZ_Feuilleton) December 14, 2024

