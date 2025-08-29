Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης: Τζόις ΝτιΝτονάτο

Μία από τις κορυφαίες τραγουδίστριες της όπερας διεθνώς, η Τζόις ΝτιΝτονάτο, «έρχεται» στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης μέσα από την προβολή της ταινίας-συναυλίας Eden in Olympia (διάρκεια: 59 λεπτά). Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει την καθηλωτική ερμηνεία της σπουδαίας λυρικής ερμηνεύτριας την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου.

Η προβολή θα κορυφωθεί με τη ζωντανή ερμηνεία του τραγουδιού/ύμνου του EDEN “Seeds of hope”, το οποίο θα ερμηνεύσει το Φωνητικό Σύνολο Αγίων Κυρίλλου & Μεθοδίου Θεσσαλονίκης – μουσική διεύθυνση Μαρία Μελιγκοπούλου, προσκεκλημένη μαέστρος Νεφέλη Ηράντου. Στο πιάνο ο Γεώργιος Τσιλιγκαρίδης.

Η ταινία αποτελεί μια εντυπωσιακή κινηματογραφική μεταφορά του πρότζεκτ “Eden” της ΝτιΝτονάτο, με το οποίο η σπουδαία μεσόφωνος ταξίδεψε στις σημαντικότερες αίθουσες συναυλιών του κόσμου εξερευνώντας το μεγαλείο, τη δύναμη και το μυστήριο της φύσης μέσα από συγκλονιστικά μουσικά θέματα. Η πολυβραβευμένη καλλιτέχνιδα οδηγεί το κοινό σε ένα συναισθηματικό ταξίδι, το οποίο στοχεύει στην επανασύνδεση του θεατή με τη δύναμη και το εύθραυστο της φύσης και στο να αντιληφθεί τη θέση του εντός του θαυμαστού καλειδοσκοπικού κόσμου μας.

Μαζί με το μουσικό σύνολο Il Pomo d’Oro, τον Γάλλο σκηνοθέτη Ολιβιέ Σιμονέ και τρία παιδικά φωνητικά σύνολα –την Παιδική Χορωδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, τη χορωδία Chœurs ECLATS από τη Γαλλία και τη διαπολιτισμική El Sistema Greece– η Τζόυς ΝτιΝτονάτο προσφέρει στο κοινό ένα πρότζεκτ-ορόσημο που μιλάει στην καρδιά των ανθρώπων ακριβώς την κατάλληλη στιγμή.

Από τις αρχές του 2025, οι πυρκαγιές έκαψαν περισσότερα από 10 εκατομμύρια στρέμματα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φέτος, στη ΔΕΘ HELEXPO – 100 χρόνια από την ίδρυση του φορέα –, δεν τιμάται μια συγκεκριμένη χώρα. Είναι, λοιπόν ευκαιρία να τιμήσουμε όλο τον πλανήτη και να σκεφθούμε πως όλοι, πέρα από σύνορα, είμαστε κάτοικοι αυτής της μικρής μπλε κουκίδας. Η προστασία της ζωής στον πλανήτη είναι θέμα όλων μας.

Το πρότζεκτ “Eden” είχε παρουσιαστεί ζωντανά στην Ελλάδα, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το 2023, ενθουσιάζοντας κοινό και κριτικούς, ενώ η συναυλία της Τζόυς ΝτιΝτονάτο είχε συνδυαστεί με την επίσκεψή της στη δομή προσφύγων στο Σχιστό. Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών έκανε και την επίσημη παγκόσμια πρεμιέρα της η ταινία τον Ιανουάριο του 2025.

Η δημιουργία της ταινίας “Eden in Olympia”, που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στον ιστορικό και μοναδικής ομορφιάς χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας τον Απρίλιο του2024, στόχο έχει:

Να αποτελέσει ένα ηχηρό κάλεσμα για την προστασία της βιοποικιλότητας αλλά και την επανεξέταση της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση.

Να κάνει την κλασική μουσική και την όπερα προσιτές σε όλους, χωρίς περιορισμούς ή προκαταλήψεις. Η ταινία επιδιώκει να ανοίξει νέους δρόμους πρόσβασης στο ευρύ κοινό σε αυτούς τους κόσμους τέχνης. Απευθύνεται σε ανθρώπους που ενδεχομένως δεν έχουν εξοικείωση με τις αίθουσες συναυλιών ή με τη συγκεκριμένη μορφή έκφρασης, δίνοντάς τους την ευκαιρία να γνωρίσουν τη μαγεία της μουσικής μέσα από τη μεγάλη οθόνη.

Να δώσει τη μοναδική ευκαιρία στους θεατές σε όλο τον κόσμο να ξεπεράσουν την εμπειρία ενός απλού επισκέπτη, να ανακαλύψουν και να βιώσουν την Αρχαία Ολυμπία με έναν πρωτόγνωρο και καθηλωτικό τρόπο, μέσα από μια διαφορετική οπτική που αναδεικνύει την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να αισθανθούν τη μαγεία και το μεγαλείο της αρχαίας Ελλάδας όπως ποτέ άλλοτε.

Η παρουσίαση της ταινίας στη Θεσσαλονίκη έρχεται μετά από μια σειρά σχετικών εκδηλώσεων ανά τον κόσμο, από το Μπουένος Άιρες και το Σάο Πάολο έως το Τούρκουκαι τη Βαρσοβία. Έχει, επίσης, προβληθεί σε σημαντικούς τηλεοπτικούς διαύλους και πλατφόρμες παγκοσμίως, όπως το κορυφαίο ευρωπαϊκό πολιτιστικό κανάλι ARTE,η πλατφόρμα του Carnegie Hall+ και η ΕΡΤ.

Η ταινία “Eden in Olympia” είναι μια πρωτοβουλία του World Human Forum, σε συμπαραγωγή με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την UNITEL και την ZDF και σε συνεργασία με το ARTE και την ΕΡΤ..

