Ένα νέο έργο τέχνης στον ζωολογικό κήπο του Λονδίνου επιβεβαιώθηκε ότι ανήκει στον Banksy, σηματοδοτώντας το ένατο έργο τέχνης του στο Λονδίνο μέσα σε εννέα ημέρες.

Το νέο κομμάτι, που βρίσκεται σε ένα παντζούρι στην είσοδο του ζωολογικού κήπου, δείχνει έναν γορίλα να το σηκώνει επιτρέποντας σε πολλά πουλιά να διαφύγουν, ενώ τα μάτια άλλων ζώων φαίνονται να παραμονεύουν στο σκοτάδι.

Το έργο, το οποίο ο καλλιτέχνης έχει δημοσιεύσει στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, φαίνεται να συνδέεται με προηγούμενα κομμάτια, με ζώα διάσπαρτα στο Λονδίνο έξω από το φυσικό τους περιβάλλον.

Τι συμβολίζει

Οι εικασίες σχετικά με το νόημα αυτού του έργου τέχνης ποικίλλουν, με κάποιους να σχολιάζουν ότι είναι ένα «μήνυμα κατά του ζωολογικού κήπου» και άλλοι να το αποκαλούν «αφιέρωμα στον ζωολογικό κήπο του Λονδίνου».

Η τελευταία καμπάνια γκράφιτι του Banksy ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα, όταν ένα αγριοκάτσικο εμφανίστηκε κοντά στη Γέφυρα Kew, στο Ρίτσμοντ, στο δυτικό Λονδίνο.

Ακολούθησαν τοιχογραφίες ελεφάντων, πιθήκων, ενός λύκου, πελεκάνων και μιας γάτας, που εμφανίστηκαν σε διάφορες τοποθεσίες στην πρωτεύουσα - και πιράνχας που κολυμπούσαν που εμφανίστηκαν τη νύχτα σε αστυνομικό κουτί στο City του Λονδίνου την Κυριακή.

Οι θαυμαστές πίστευαν ότι η σειρά θα μπορούσε να τελειώσει στα τέλη της περασμένης εβδομάδας - αλλά μια άλλη τοιχογραφία ενός ρινόκερου που φαινόταν να τοποθετεί ένα παλιό ασημί Nissan Micra βρέθηκε χθες.

Μετά την ανακάλυψη του έργου τέχνης του γορίλα, η υπεύθυνη πολυμέσων του ζωολογικού κήπου του Λονδίνου Ρεμπέκα Μπλάνσαρντ είπε στο Sky News: «Αυτή είναι η απίστευτη νέα τοιχογραφία του. Είναι στην είσοδό μας και θα είναι διαθέσιμο για να το δει και να θαυμάσει ο κόσμος. Είναι πολύ ωραίο».

Πηγή: skai.gr

