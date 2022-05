Πρεμιέρα σε ειδική προβολή στις Κάννες έκανε το νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Trouble in Mind» για έναν από τους κορυφαίους μουσικούς της Rock and roll, Τζέρι Λι Λιούις με την υπογραφή του Ίθαν Κοέν το έτερον ήμισυ της εμβληματικής ομάδας παραγωγής ταινιών Coen Brothers του Χόλιγουντ.

Είναι το πρώτο σκηνοθετικό ντεμπούτο του Ίθαν Κόεν χωρίς τον αδερφό του Τζόελ, και εξιστορεί την άνοδο και την πτώση του θρύλου του ροκ εν ρολ σε μόλις 73 λεπτά, σύμφωνα με το Variety, χρησιμοποιώντας αποσπάσματα από τηλεοπτικές συνεντεύξεις και συναυλίες του καλλιτέχνη. Ξεκινά μάλιστα με ένα εντυπωσιακό βίντεο αρχείου από την εκπομπή «The Ed Sullivan Show» με τον Λιούις να ερμηνεύει με ιδιαίτερο τρόπο το «She Even Woke Me Up to Say Goodbye».

Η καριέρα του ξεκίνησε στο Μέμφις, με την ηχογράφηση στην Sun Records το 1956. Μάλιστα ο τίτλος του ντοκιμαντέρ προέρχεται από μια συζήτηση που είχε ο Λιούις τις πρώτες μέρες με τον μουσικό παραγωγό της «Sun Records», Σαμ Φίλιπς, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Deadline.

Η καριέρα του σταρ σχεδόν γκρεμίζεται από το σκάνδαλο που σκάει σαν βόμβα το Μάιο του 1958 κι ενώ βρίσκεται σε περιοδεία στην Αγγλία και τη Σκοτία. Η είδηση του γάμου του με την 13χρονη ξαδέρφη του Μάιρα Μπράουν, δημιουργεί οργή και αναγκάζεται να διακόψει την περιοδεία του και να επιστρέψει.

Όπως εξηγεί σε συνέντευξή του, αναγκάστηκε να πηγαίνει από πόλη σε πόλη, δουλεύοντας περισσότερες από 300 νύχτες το χρόνο με ένα κασέ μειωμένο στα 200 δολάρια το βράδυ έναντι των 10.000 δολάρια που έπαιρνε. Μπόρεσε να επιστρέψει μόνο στα τέλη της δεκαετίας του 1960 ως μουσικός της κάντρι, χωρίς όμως ποτέ να δηλώσει ότι ήταν λάθος του.

Σημειωτέον στα 22 του χρόνια, ο Λιούις είχε ήδη παντρευτεί δύο φορές, την πρώτη σε ηλικία 16 ετών.

Το ντοκιμαντέρ φιλοξενεί το σχόλιο του Άγγλου κωμικού Μπομπ Χόουπ, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά: «Ο Τζέρι Λι Λιούις μόλις έγινε πατέρας - υιοθέτησε τη γυναίκα του». Με την Μάιρα Μπράουν έμειναν παντρεμένοι 13 χρόνια.

