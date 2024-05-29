Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, η συγγραφέας του Χάρι Πότερ, δηλώνει ότι λυπάται που δεν πήρε τον λόγο νωρίτερα για το θέμα της τρανς ταυτότητας, παρά τις κατηγορίες περί «τρανσφοβίας» που δέχεται, σε κείμενο που δημοσιεύεται σήμερα στους Times.

Η 58χρονη συγγραφέας που ζει στο Εδιμβούργο επαναλαμβάνει από το 2018 ότι τα δικαιώματα των γυναικών μπορεί να απειληθούν από ορισμένες διεκδικήσεις των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των τρανς ατόμων.

«Έλαβα τον λόγο διότι διαφορετικά θα αισθανόμουν ντροπή για το υπόλοιπο της ζωής μου. Το μόνο για το οποίο λυπάμαι είναι ότι δεν μίλησα νωρίτερα», γράφει σε απόσπασμα της συλλογής κειμένων με τίτλο «The Women Who Wouldn't Wheesht».

Βαθιά μισογύνικη η διατύπωση "οι τρανς γυναίκες είναι γυναίκες"

Εξηγεί ότι έφθασε να πιστεύει ότι «η επιμονή του κοινωνικοπολιτικού κινήματος στο γεγονός ότι "οι τρανς γυναίκες είναι γυναίκες" δεν είναι ούτε καλοπροαίρετη, ούτε ανεκτική, αλλά στην πραγματικότητα βαθιά μισογυνική, οπισθοδρομική, επικίνδυνη ως προς τους στόχους και αυταρχική ως προς τις τακτικές».

Δηλώνει ότι παρακολούθησε αυτόν τον αγώνα στην αρχή από μακριά. Οι κοντινοί της άνθρωποι «την παρακαλούσαν να μην μιλήσει", αλλά εκείνη αποφάσισε "να πάρει τον λόγο".

Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ ανησυχεί κυρίως για την άδεια που έχουν πάρει οι τρανς γυναίκες για πρόσβαση στα αποδυτήρια, στις τουαλέτες και σε κέντρα υποδοχής που προορίζονται για γυναίκες.

Πήρε η μπάλα και το Χάρι Πότερ

Η συγγραφέας αρνείται ότι είναι τρανσφοβική, αλλά η πολεμική που προκάλεσαν οι απόψεις της αμαύρωσαν σε ορισμένους την αύρα της συγγραφέως ταπεινής καταγωγής που γνώρισε πλανητική επιτυχία - με πωλήσεις περισσότερων των 600 εκατομμυρίων βιβλίων.

Έγινε στόχος προτάσεων για μποϊκοτάζ, όπως το 2023 με την κυκλοφορία ενός βιντεοπαιχνιδιού εμπνευσμένου από τον Χάρι Πότερ. Ηθοποιοί που έπαιξαν στη σειρά των ταινιών Χάρι Πότερ πήραν αποστάσεις από τη συγγραφέα. Ένας από αυτούς, ο πρωταγωνιστής Ντάνιελ Ράντκλιφ δήλωσε τελευταία ότι είναι λυπημένος που διέρρηξε τις σχέσεις του με την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ.

Αναφερόμενη στην πολεμική, η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ δηλώνει ότι «κανείς από εκείνους που έχουν ζήσει κύμα απειλών θανάτου και βιασμού δεν θα σας πει ότι είναι διασκεδαστικό» και καταγγέλλει την έλλειψη «κριτικής σκέψης» στο θέμα της τρανς ταυτότητας.

«Νομίζω ότι είμαστε μάρτυρες της μεγαλύτερης επίθεσης που έχω ζήσει κατά των δικαιωμάτων των προγόνων μας, δικαιωμάτων που εκείνες πίστευαν ότι τα έχουν διασφαλίσει για όλες τις γυναίκες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.