Το πρώτο έργο του Ντέιβιντ Χόκνεϊ με αγγλικό τοπίο πωλείται σε δημοπρασία

Ο πίνακας «English Garden» (Αγγλικός Κήπος) του Ντέιβιντ Χόκνεϊ αναμένεται να επιστρέψει στο προσκήνιο. Το έργο τέχνης του 1965 που αντιπροσωπεύει την πρώτη απόπειρα του θρυλικού καλλιτέχνη στη ζωγραφική αγγλικών τοπίων θα πωληθεί σε δημοπρασία του οίκου Sotheby's στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, η αξία του εκτιμάται μεταξύ 2,5 και 3,5 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 3,38 εκατομμύρια έως 4,73 εκατομμύρια δολάρια). Το έργο δημιουργήθηκε σε μία εποχή που η αφηρημένη τέχνη κυριαρχούσε στην παγκόσμια αγορά. Η ζωντανή απεικόνιση της φύσης από τον Χόκνεϊ πρόσθεσε ένα νέο βάθος στο παραδοσιακό είδος τοπίου.

Ο καλλιτέχνης ζωγράφισε με μοναδικό τρόπο τον «Αγγλικό Κήπο» από μνήμης, ενώ διέμενε στο Μπόλντερ του Κολοράντο. Η ζωντανή σύνθεση ήταν έντονα εμπνευσμένη από μια φωτογραφία αγγλικών τοπιογραφικών έργων που ανακάλυψε ο Χόκνεϊ σε ένα τεύχος της αμερικανικής Vogue.

Σύμφωνα με το βιβλίο του Χόκνεϊ του 1988, το έργο δημιουργήθηκε ταυτόχρονα με τον διάσημο πίνακα του «Rocky Mountains and Tired Indians» (1965). Ο πίνακας, που φυλάσσεται σε ιδιωτική συλλογή από το 1997 όταν πωλήθηκε τελευταία φορά σε δημοπρασία, θα εκτεθεί στις γκαλερί του οίκου Sotheby's στο Λονδίνο πριν από την επίσημη πώληση στις 4 Μαρτίου.

Ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ έγινε γνωστός ως κεντρική φυσιογνωμία της βρετανικής τέχνης τη δεκαετία του 1960 και συνεχίζει να θεωρείται ευρέως ως ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της εποχής μας. Γεννημένος στο Μπράντφορντ το 1937, αποφοίτησε από τη Σχολή Καλών Τεχνών της πόλης το 1957 και σπούδασε στο Βασιλικό Κολλέγιο Καλών Τεχνών στο Λονδίνο από το 1959 έως το 1962. Παράλληλα με τη ζωγραφική και το σχέδιο, εξερευνούσε συνεχώς νέες τεχνολογικές δυνατότητες στη δημιουργία τέχνης.

Επισκέφθηκε για πρώτη φορά τη Νέα Υόρκη το 1961. Μέχρι τα τέλη του 1963, γνώρισε τον Άντι Γουόρχολ και τον Ντένις Χόπερ και ξεκίνησε αυτό που θα γινόταν μια διαρκής φιλία με τον Χένρι Γκέλντζαλερ, επιμελητή τέχνης του 20ου αιώνα στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης. Ωστόσο, ο τρόπος ζωής στη Δυτική Ακτή ήταν αυτό που τον γοήτευσε. Εμπνευσμένος από το φως, το χρώμα και το τοπίο της περιοχής, ο Χόκνεϊ μετακόμισε στην Καλιφόρνια το 1964. Οι πίνακές του με πισίνες, συμπεριλαμβανομένου του «A Bigger Splash» (1967), του χάρισαν διεθνή αναγνώριση.

