Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών: «Από τον Κλασικισμό στο σήμερα»

Σαν μια διαδρομή που ξεκινά από τους κλασικούς και, περνώντας από τον ρομαντικό 19ο αιώνα, καταλήγει στη σύγχρονη εποχή, συγκροτείται το πρόγραμμα της επόμενης συναυλίας με την οποία συνεχίζεται ο Κύκλος «Συμφωνικές βραδιές» της Φιλαρμόνιας Ορχήστρας Αθηνών στο Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος τον Φεβρουάριο.

Την τελευταία μέρα του μήνα, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της ορχήστρας, αρχιμουσικός Βύρων Φιδετζής θα διευθύνει τη σπάνια Εισαγωγή «Επιστροφή από τα ξένα», έργο 89, του Felix Mendelssohn Bartholdy. Πρόκειται για ένα νεανικό έργο, που ο συνθέτης έγραψε στα 20 του χρόνια, αλλά δεν εκτελέστηκε δημόσια παρά μόνο το 1851, μετά τον θάνατό του.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με τα εκφραστικότατα «Τρία τραγούδια για σοπράνο και ορχήστρα εγχόρδων» του Γιώργου Ζερβού, που γράφτηκαν μόλις πριν 2 χρόνια πάνω σε ποίηση Ελληνίδων ποιητριών. Η αρχική γραφή του έργου ήταν για κουαρτέτο εγχόρδων, ενώ ο συνθέτης φιλοτέχνησε αργότερα και την εκδοχή για ορχήστρα εγχόρδων. Σολίστ η υψίφωνος Φανή Αντωνέλου.

Το πρώτο μέρος της συναυλίας ολοκληρώνεται με το πασίγνωστο και αγαπημένο 4ο κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε Ρε μείζονα, KV 218, του W.A. Mozart, σε μια ερμηνεία του εξαιρετικού βιολονίστα Κωνσταντίνου Λούστα, μέλους της Φιλαρμόνιας.

Στο δεύτερο μέρος, ο Φιδετζής επέλεξε να ερμηνεύσει για πρώτη φορά με την Φιλαρμόνια μια από τις πιο δυναμικές συμφωνίες του Joseph Haydn, τη συμφωνία αρ. 95 σε ντο ελάσσονα, από τον κύκλο των συμφωνιών του Λονδίνου, γραμμένη το 1791. Ο Haydn, παρότι ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τους τρεις μεγάλους κλασικούς της Βιέννης, χαρακτηριζόταν πάντοτε από απαράμιλλο σφρίγος και νεανικό πάθος, και γι’ αυτό επηρέασε με την ευρηματικότητα και την ποικιλία της μουσικής του όχι μόνο τους σύγχρονούς τους αλλά και τους μεταγενέστερους συνθέτες. Ένας από αυτούς ήταν και ο Johannes Brahms, ο οποίος συνέθεσε μια ωραιότατη σειρά παραλλαγών για μεγάλη ορχήστρα «πάνω σε ένα θέμα του Haydn», έργο το οποίο συνδυάζει την κλασική λιτότητα με τον ρομαντικό ηχοχρωματικό πλούτο.

Συντελεστές:

Φανή Αντωνέλου, υψίφωνος

Κωνσταντίνος Λούστας, βιολί

Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών

Μουσική Διεύθυνση: Βύρων Φιδετζής

Πρόγραμμα

Felix Mendelssohn – Bartholdy, Εισαγωγή «Επιστροφή από τα ξένα»

Γιώργος Ζερβός, Τρία τραγούδια για σοπράνο και ορχήστρα εγχόρδων

W. A. Mozart, Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε Ρε μείζονα, KV 218

Johannes Brahms, Παραλλαγές σε ένα θέμα του Haydn

Joseph Haydn, Συμφωνία αρ. 95, σε ντο ελάσσονα

«Από τον Κλασικισμό στο σήμερα»

Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026, 20.30

"Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος", Ωδείο Αθηνών (Βασ. Γεωργίου B΄ 17-19, Αθήνα 106 75 - είσοδος από την οδό Ρηγίλλης)

15 ευρώ (διακεκριμένη), 10 ευρώ (γενική είσοδος), 8 ευρώ (φοιτητές, πολύτεκνοι, ΑμεΑ κλπ.)

Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/apo-ton-klasikismo-sto-simera



Φανή Αντωνέλου

Η σοπράνο Φανή Αντωνέλου σπούδασε όπερα, λιντ και παλαιά μουσική στην Ακαδημία της Στουτγκάρδης και του Τρόσσινγκεν. Κατέκτησε το Grand Prix Maria Callas στην κατηγορία Ορατόριο/Λιντ του διεθνούς διαγωνισμού Μαρία Κάλλας (Αθήνα 2005) και το Βραβείο Μέντελσον (Φρανκφούρτη, 2008 και 2009). Υπήρξε φιναλίστ του διαγωνισμού «Σούμπερτ και σύγχρονη μουσική» στο Γκρατς της Αυστρίας (2009).

Ηχογράφησε τον ρόλο της Σουζάννα (Μότσαρτ, Οι γάμοι του Φίγκαρο) με το σύνολο MusicAeterna υπό τη διεύθυνση του Θεόδωρου Κουρεντζή (Sony classical), τους Εσπερινούς της Παναγίας του Μοντεβέρντι με το Ensemble La Fenice και τον Jean Tubéry (Ligia), Μουσική των Τροβαδούρων της Θεσσαλονίκης και έργα από τον Κώδικα της Κύπρου με το σύνολο Ex Silentio (εκδ. Νεφέλη). Το πρώτο της προσωπικό CD με τίτλο «Affinities» (BIS Records) περιλαμβάνει τραγούδια Ελλήνων και Γερμανών συνθετών των αρχών του 20ου αι. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το δεύτερο σόλο CD της με λίντερ του Γκαίτε των Μπετόβεν, Τσέλτερ, Ράιχαρντ και Μότσαρτ για σοπράνο και ιστορικά πληκτροφόρα („Goethe Lieder“ - Coviello classics).



Οι τακτικές της εμφανίσεις περιλαμβάνουν όλους τους σολιστικούς ρόλους των μεγάλων ορατορίων, από τον Μπαχ, Χάυντν, Μότσαρτ, Μέντελσον, Μπραμς έως τα έργα των Χίντεμιτ, Μαρτινού και τα Carmina Burana του Καρλ Ορφ. Τραγούδησε μεταξύ άλλων στο Φεστιβάλ του Μπάντεν-Μπάντεν το Ρέκβιεμ του Φωρέ υπό τη διεύθυνση του Θ. Κουρεντζή, στο Θεάτρο του Ερμιτάζ της Αγ. Πετρούπολης τις «Εκλάμψεις» του Britten για σοπράνο και ορχήστρα εγχόρδων, τον Μεσσία του Χέντελ και τη Μεγάλη Λειτουργία σε Σι του Μπαχ με τη Χορωδία και Ορχήστρα Μπαχ του Μονάχου. Συνεργάζεται τακτικά με την Όπερα της Στουτγκάρδης. Έχει εμφανιστεί στην Όπερα της Περμ Ρωσίας και σε πολυάριθμα Φεστιβάλ όπως το Φεστιβάλ Ροσσίνι του Μπαντ Βίλντμπαντ, τα Φεστιβάλ Χέντελ του Χάλλε και Schleswig- Hostein της Βόρειας Γερμανίας.



Πρωταγωνίστησε στην ταινία μικρού μήκους Εξόδιον (media artist: Lukas Rehm) σε σύνθεση για φωνή και εκκλησιαστικό όργανο της Καλλιόπης Τσουπάκη. Στην Αθήνα εμφανίστηκε στην παράσταση Θραύσματα από τον Κάφκα του Κούρταγκ για σοπράνο και βιολί (σκηνοθ. Στρούμπου- Ομάδα Σημείο Μηδέν, Θέατρο Άττις), στη Βασίλισσα των ξωτικών του Πέρσελ (ΕΛΣ σκην. Σκουρλέτη -Bijoux de Kant), ως Λευκή Βασίλισσα στους Δραπέτες της σκακιέρας του Γ. Κουρουπού (σκην. Χατζηαντωνίου) και πρόσφατα στο Μέγαρο Μουσικής με σόλο ρεσιτάλ της, καθώς και στα Κατα Ματθαίον Πάθη με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.

Κωνσταντίνος Λούστας

Ο Κωνσταντίνος Λούστας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1993 από γονείς μουσικούς. Ξεκίνησε σπουδές βιολιού σε ηλικία 4 ετών με τον διακεκριμένο παιδαγωγό Βλαντισλάβ Χαλάψη.



Το 2002 πήρε το δεύτερο βραβείο – και ειδική διάκριση – στον Διεθνή Διαγωνισμό Βιολιού Κλασική Μουσική Παράδοση (κατηγορία μέχρι 12 ετών), που πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα. Από το 2004 είναι μέλος της Camerata BIOS (υπό τη διεύθυνση του Αλέξανδρου Χαλάψη), σύνολο με πλούσια δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 2004 απέσπασε δύο βραβεία στο πλαίσιο του «9ου Φεστιβάλ Robert Canetti», που πραγματοποιήθηκε στην Κρεμόνα της Ιταλίας: τρίτο βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Βιολιού (κατηγορία 11-16 ετών), καθώς και πρώτο βραβείο στον Διαγωνισμό Ερμηνείας Σύγχρονου Έργου.



Έχει λάβει μέρος σε πολλά σεμινάρια βιολιού με διακεκριμένους ξένους παιδαγωγούς (Έντουαρντ Γκρατς, Σεργκέι Κράφτσενκο κ.ά.). Είναι υπότροφος του Ωδείου Πρωτοπορία, καθώς και υπότροφος του Διεθνούς Ιδρύματος Βλαντίμιρ Σπιβακόφ.



Το 2005 πήρε το πρώτο βραβείο, στην κατηγορία του, στον «5ο Διεθνή Διαγωνισμό Βιολιού-Βιολοντσέλου Γκλαζούνωφ», που πραγματοποιήθηκε στο Φρεν (Παρίσι). Το 2006 απέσπασε δεύτερο βραβείο στο πλαίσιο του «11ου Φεστιβάλ Robert Canetti», που πραγματοποιήθηκε στο Moulin d’Ande της Γαλλίας.



Το 2007, στο πλαίσιο του «12ου Φεστιβάλ Robert Canetti» (Antalya της Τουρκίας), συνέπραξε ως σολίστ με την Ορχήστρα Δωματίου του Καζακιστάν, υπό τη διεύθυνση του Canetti, ερμηνεύοντας την Campanella του Paganini. Παράλληλα, πήρε υποτροφία από το Διεθνές Ίδρυμα Canetti. Toν Σεπτέμβριο του 2007 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μουσική Νεότητα του Πλανήτη, που πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα, πήρε δεύτερο βραβείο στον Διαγωνισμό Βιολιού και πρώτο βραβείο ως μέλος της Camerata BIOS στον Διαγωνισμό Συνόλων. Τον Μάιο του 2007, του 2008 και του 2009 προσκλήθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Vladimir Spivakov. Τον Νοέμβριο του 2008 έδωσε συναυλίες στο Ισραήλ μετά από πρόσκληση του Ιδρύματος Canetti και του Ιδρύματος Vengerov.



Το Καλοκαίρι του 2008 και του 2009 απέσπασε πρώτο βραβείο στα Διεθνή Μουσικά Φεστιβάλ που έγιναν στην Λέσβο και στην Ρόδο, αντίστοιχα. Τον Απρίλιο του 2010 απέσπασε το πρώτο βραβείο στον IV Gavrilin Competition που πραγματοποιήθηκε στη Vologda της Ρωσίας. Το 2010 πήρε δίπλωμα βιολιού ( Άριστα Παμψηφεί, Πρώτο Βραβείο & Χρυσό Μετάλλιο). Από το 2011 έως το 2012 ήταν εξάρχων της Ορχήστρας Νέων του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη Σέμση.



Την περίοδο 2011-2017 ήταν μέλος της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και από το 2016 είναι μόνιμο μέλος της συμφωνικής ορχήστρας Φιλαρμόνια Αθηνών υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Βύρωνος Φιδετζή. Έχει συμμετάσχει ως εξάρχων στα μιούζικαλ Οι καμπάνες του Edelweiss (2015), Βιολιστής στη Στέγη (2015) και La La Land in Concert (2017). Έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες συναυλίες και έχει εμφανιστεί στο ραδιόφωνο (Τρίτο Πρόγραμμα) και την τηλεόραση.

