Την Πέμπτη η Άννα Μπιθικώτση παρουσιάζει το βιβλίο της: «Και Πατέρας και Μύθος - Γρηγόρης Μπιθικώτσης 1922- 2005»

Την Πέμπτη 11/9 η Άννα Μπιθικώτση παρουσιάζει στο πλαίσιο του 53ου Φεστιβάλ βιβλίου στο Πεδίον Του Άρεως το πολύτιμο βιβλίο της «Και Πατέρας και Μύθος - Γρηγόρης Μπιθικώτσης 1922- 2005» που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Όγδοο.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στις 21.30 στη σκηνή Αντιγόνη Μεταξά – Κροντηρά από εξέχοντες ανθρώπου της τέχνης και της δημοσιογραφίας.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

Μαρία Τζομπανάκη (Ηθοποιός, Πρέσβειρα πολιτισμού της Κρήτης, Διευθύντρια του ελληνικού φεστιβάλ κινηματογράφου Νέας Υόρκης)

Παύλος Τσίμας (Δημοσιογράφος)

Σωτήρης Χατζάκης ( Ηθοποιός, σκηνοθέτης, πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής Εθνικού θεάτρου και ΚΘΒΕ

Άννα Μπιθικώτση Συντονιστής: Νίκος Θρασυβούλου (Δημοσιογράφος)

Η συγγραφέας Άννα Μπιθικώτση μας χαρίζει ένα ανεκτίμητο, για την ιστορία της μουσικής μας, βιβλίο. Μια πολύτιμη μαρτυρία, για τον αγαπημένο της πατέρα και κορυφαίο Έλληνα ερμηνευτή Γρηγόρη Μπιθικώτση.

Το βιβλίο της «Και Πατέρας και Μύθος - Γρηγόρης Μπιθικώτσης 1922- 2005» αποτελεί μια συναρπαστική, συγκινητική καταγραφή ανθρώπινων στιγμών του μυθικού ερμηνευτή και συνάμα μαρτυριών για σταθμούς της τεράστιας καριέρας του, στην οποία η ίδια υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας.

Στις σελίδες του καθηλωτικού βιβλίου της Άννας Μπιθικώτση παρελαύνουν οι σπουδαιότεροι δημιουργοί του ελληνικού τραγουδιού που εμπιστεύτηκαν το έργο τους στον ανυπέρβλητο ερμηνευτή με την «ξύλινη φωνή», αλλά παρουσιάζεται επίσης με μοναδικό τρόπο και το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο η πραγματική του ζωή μετουσιώνεται με ένα τρόπο σχεδόν μαγικό σε τέχνη.



Η ίδια η συγγραφέας στο σημείωμά της στο οπισθόφυλλο του βιβλίου αναφέρει:

«Μέσα σε αυτό το λεύκωμα μνήμης καταγράφω με απέραντη αγάπη και τρυφερότητα τη ζωή μου δίπλα στον ακριβό μου πατέρα, τον Γρηγόρη, τον δικό σας Μπιθικώτση. Αγγίζω με σεβασμό τις στιγμές μας, έτσι όπως τις βίωσα, άλλοτε μέσα από τα παιδικά μου μάτια και άλλοτε μέσα από τα μάτια της εφηβείας αλλά και της ωριμότητας.

Θυμάμαι το χρονολόγιο του φωτεινού έργου του, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γράφτηκαν και πρωτοπαρουσιάστηκαν οι συνθέσεις του, καθώς και οι συνθέσεις των μεγάλων ποιητών και συνθετών μας, τις οποίες ταξίδεψε με τη φωνή του στην αθανασία. Το πόνημα διανθίζεται με ανέκδοτο φωτογραφικό υλικό από το προσωπικό μου αρχείο, με καταχωρήσεις στον τύπο από το 1963 έως και το 2005 και με ιστορικά ντοκουμέντα που σκιαγραφούν την ελληνική κοινωνία, χρήσιμα για τον αναγνώστη και τον ερευνητή.

Μέσα από την άγρυπνη καρδιά της μάνας μου, της Θεοκλείας, της πρώτης συντρόφου της ζωής του, των αδελφών του και των φίλων του, καθώς και των ανυπέρβλητων συνθετών, ποιητών και κλασικών ερμηνευτών μας, καταθέτω χωρίς φειδώ από το άλφα έως το ωμέγα τη ζωή τους δίπλα του. Μέσα από τις μνήμες τους έρχονται στο φως τα άγνωστα για μας ενθυμήματά τους, τα αισθήματα και οι στοχασμοί τους. Ξαναβρίσκω τα λόγια που μου έλεγε! Τις αναμνήσεις μου, τις παραστάσεις της ψυχής του πίσω από τα φώτα, αυτές που δεν είδε και δεν χειροκρότησε κανείς. Παραστάσεις ψυχής που φτερούγισαν στους ουρανούς της ζωής που συμπορευτήκαμε.

Με μια βαθιά βουτιά στη ζωή της οικογένειάς μου, ανασύρω την ίδια τη ζωή μας από τον βυθό του παρελθόντος, γυρνώντας τον χρόνο πίσω και μετρώντας, κύμα το κύμα, τα ταξίδια του από το πρώτο ως το τελευταίο».

Το βιβλίο «Και Πατέρας και Μύθος - Γρηγόρης Μπιθικώτσης 1922- 2005» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Όγδοο και μπορείτε να το προμηθευτείτε σε όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως από το περίπτερο των εκδόσεων όγδοο 157 – 158, από όλα τα βιβλιοπωλεία καθώς και από το ogdooshop.gr

Πηγή: skai.gr

