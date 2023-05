«A More Perfect Union»: Σύγχρονη αμερικανική τέχνη στο Μουσείο της Ακρόπολης

Τα έργα προέρχονται από τη συλλογή «Art in Embassies» του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, πρόγραμμα που γιορτάζει φέτος 60 χρόνια από την ίδρυση του από τον πρόεδρο Τζον Κένεντι και ταξιδεύει σε πρωτεύουσες του κόσμου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους

Εγκαινιάστηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης η περιοδική έκθεση «A More Perfect Union: American Artists and the Currents of Our Time» με έργα σύγχρονων αμερικανών καλλιτεχνών. Στο επίκεντρο είναι θέματα ισότητας, ελευθερίας, δικαιοσύνης και άλλων θεμελιωδών αρχών της δημοκρατίας.

Η έκθεση, υπό την αιγίδα του ΥΠΠΟΑ, διοργανώνεται από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα και το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ενόψει του Συμποσίου «Partners in Democracy» που πραγματοποιείται σήμερα στην Εθνική Πινακοθήκη.

Τα έργα προέρχονται από τη συλλογή «Art in Embassies» του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, πρόγραμμα που γιορτάζει φέτος 60 χρόνια από την ίδρυση του από τον πρόεδρο Τζον Κένεντι και ταξιδεύει σε πρωτεύουσες του κόσμου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Την έκθεση εγκαινίασε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα Γιώργος Τσούνης , ο οποίος στον χαιρετισμό του συνέδεσε τις σύγχρονες δημοκρατικές αξίες με τις αρχαίες αθηναϊκές ρίζες τους. «Το πρόγραμμα Art in Embassies γιορτάζει τις τέχνες,τα δημοκρατικά ιδεώδη ,τον πολιτισμό, αξίες πολύτιμες σε όλο τον κόσμο που γεννήθηκαν εδώ στην Αθήνα. Αξίες στις οποίες βασίστηκαν οι ΗΠΑ.Δυστυχώς, η δημοκρατία δέχεται συνεχώς επιθέσεις . Υπάρχουν απολυταρχικά καθεστώτα που νομίζουν ότι με τη βία μπορούν ν' αλλάξουν σύνορα εθνών και να καταπατήσουν το διεθνές δίκαιο. Είναι ιδιαίτερη υποχρέωση των ΗΠΑ και της Ελλάδας να προστατεύουν την δημοκρατία» τόνισε ο κ. Τσούνης , προσθέτοντας: «Έχουν υπάρξει μαύρες μέρες στην ιστορία των ΗΠΑ αλλά τις ξεπεράσαμε και προσπαθούμε για το καλύτερο. Πιστεύω ότι τα έργα αυτής της έκθεσης είναι μια σύγχρονη έκφραση της ελευθερίας, για το πού βρισκόμαστε και πού πρέπει να κατευθυνθούμε σαν κοινωνία.»

Στα εγκαίνια της έκθεσης παραβρέθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμένος, ο πρόεδρος του Μουσείου Ακρόπολης Κ -Α Ρίζος, η Μορφωτική Ακόλουθος της πρεσβείας των ΗΠΑ, Σάνα Σουρέντρα, η διευθύντρια του προγράμματος «Art in Embassies» του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μέγκαν Μπάιερ, κ.ά.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως την Τρίτη 30 Μαΐου.

