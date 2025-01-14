Θλίψη για τον θάνατο της διακεκριμένης ιστορικού, Χρύσας Μαλτέζου

Με βαθύτατη θλίψη η Ακαδημία Αθηνών έλαβε γνώση της απώλειας της διακεκριμένης ιστορικού και τακτικού μέλους της, Χρύσας Μαλτέζου.

Η Χρύσα Μαλτέζου γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 1941 και τελείωσε το Αβερώφειο Γυμνάσιο.

Ήταν πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτωρ του ίδιου πανεπιστημίου. Υπήρξε Καθηγήτρια Μεσαιωνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (1982-1995), Καθηγήτρια Ιστορίας στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών (1995-1998) και Ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών (2009).

Το 1998 εξελέγη από την Ακαδημία Αθηνών Διευθύντρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας. Κατά τη διάρκεια της θητείας της αγωνίσθηκε με σθένος για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της ελληνικής παροικίας της Βενετίας και εν γένει για την επιστημοσύνη του μοναδικού αυτού ελληνικού ερευνητικού κέντρου που δραστηριοποιείται εκτός Ελλάδας.

Συνέγραψε περισσότερες από 150 μελέτες που αφορούν την Ιστορία των Ελλήνων στη διάρκεια της Λατινοκρατίας, διερευνώντας ποικίλες όψεις των σχέσεων μεταξύ της Δύσης και του μεταβυζαντινού ελληνισμού. Αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένα από τα κυριότερα έργα της όπως: Βενετική παρουσία στα Κύθηρα (Αθήνα 1991), Η Βενετία των Ελλήνων (Αθήνα 1999), Βενετοκρατούμενη Ελλάδα. Προσεγγίζοντας την ιστορία της, επιστημονική διεύθυνση, τ. 1-2, Αθήνα-Βενετία 2010, Τέχνη, πίστη και ιστορική συνάφεια: Εικόνες της Παναγίας με δική τους ιστορία, Μνήμη Μανόλη Χατζηδάκη, Ακαδημία Αθηνών, 2020.

Ως αναγνώριση του σπουδαίου έργου της έλαβε σημαντικές τιμητικές διακρίσεις: το 1982 το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για την ταξινόμηση και επιστημονική αξιοποίηση του Ιστορικού Αρχείου Κυθήρων, το 2003 τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος Τιμής, το 2007 το Βραβείο Dante Aligheri από το Πανεπιστήμιο της Bologna.

Υπήρξε τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών από το 2012 στην έδρα της Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού [1453-1821]. Από το 2024 έως και σήμερα υπήρξε Πρόεδρος του Ιδρύματος Κώστα και Ελένης Ουράνη.

Τα τακτικά μέλη, το ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό της Ακαδημίας Αθηνών εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας προς τους οικείους και συνεργάτες της. Η Χρύσα Μαλτέζου υπήρξε μία ακούραστη εργάτρια του πνεύματος με εξέχουσα προσφορά στο επιστημονικό πεδίο της ιστορίας του Νέου Ελληνισμού, στην αρχειακή έρευνα και στη συνθετική επεξεργασία του υλικού. Το κενό που αφήνει στην Ακαδημία Αθηνών την οποία υπηρέτησε επί σειρά ετών με δυναμισμό και αφοσίωση, αλλά και στον πνευματικό χώρο εν γένει, είναι δυσαναπλήρωτο.

Η Ακαδημία Αθηνών ανήρτησε μεσίστιο τη σημαία του Μεγάρου της επί τρεις ημέρες από την αναγγελία του θανάτου της.

