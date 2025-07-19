The Lyceum Project 2025: Τα παιδιά στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Μια ημέρα αναστοχασμού και διαλόγου γύρω από ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς μπορούμε να ενδυναμώσουμε τα παιδιά, τους αυριανούς πολίτες, ώστε να «ανθίσουν» στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ);

Την Παρασκευή 20 Ιουνίου, το The Lyceum Project 2025 με θέμα «Τα παιδιά στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης» συγκέντρωσε μια πολυσυλλεκτική κοινότητα διακεκριμένων στοχαστών, καταρτισμένων επαγγελματιών του κλάδου, υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, καλλιτεχνών και πολιτών στο Ωδείο Αθηνών και τον αρχαιολογικό χώρο του Λυκείου του Αριστοτέλη. Στόχος της φετινής συνάντησης ήταν ο προβληματισμός και ο διάλογος γύρω από το τι σημαίνει να είσαι παιδί στην εποχή της ΤΝ.

Σε μια εποχή που η ΤΝ αλλάζει βαθιά τον τρόπο που ζούμε, το The Lyceum Project 2025 ανέδειξε πόσο κρίσιμο είναι το να ακούμε τη φωνή των παιδιών και να τα τοποθετούμε στο επίκεντρο της συζήτησης για το τι σημαίνει να είμαστε άνθρωποι. Μέσα σε ένα ζωηρό κλίμα ανταλλαγής ιδεών, η εκδήλωση άνοιξε το δρόμο για έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από το ποιες αξίες και πτυχές της παιδικής ηλικίας πρέπει να διαφυλάξουμε προκειμένου τα παιδιά να ευημερήσουν σε έναν κόσμο όπου η ΤΝ είναι πλέον πανταχού παρούσα.

Η διοργάνωση, με τη συμμετοχή σημαντικών προσωπικοτήτων από τα πεδία της ηθικής, της ΤΝ, της εκπαίδευσης, της χάραξης πολιτικής και της ανάπτυξης του παιδιού, περιλάμβανε συζητήσεις πάνω σε καίριες θεματικές, ομιλίες, καθώς και μια ξεχωριστή συνεδρία με νέους ερευνητές. Οι ομιλητές διερεύνησαν το πώς η τεχνολογία της ΤΝ μπορεί να καθοδηγείται με σοφία και ακεραιότητα και πώς όλοι οι τομείς στους οποίους ασκεί επιρροή, από τη διακυβέρνηση και την εκπαίδευση έως την καινοτομία, μπορούν να ευθυγραμμιστούν με αξίες που υπηρετούν την ευημερία των παιδιών. Αναδείχθηκαν τόσο οι ευκαιρίες όσο και οι προκλήσεις για τη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού και ηθικού μέλλοντος με την ΤΝ, ενός μέλλοντος που θα ωφελεί πραγματικά τη νέα γενιά.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε ο νέος κόμβος φιλοσοφίας που θα δημιουργηθεί στον αρχαιολογικό χώρο του Λυκείου του Αριστοτέλη. H μέρα έκλεισε με μια καλλιτεχνική παράσταση ειδικά σχεδιασμένη για τον αρχαιολογικό χώρο του Λυκείου του Αριστοτέλη.

The Lyceum Project 2025: H εκδήλωση αναλυτικά

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η μέρα ξεκίνησε με χαιρετισμούς από την κα. Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, Πρόεδρο και Συνιδρύτρια του World Human Forum, και τον Δρ. Γεώργιο Νούνεση, Διευθυντή και Πρόεδρο ΔΣ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Σε έναν δυναμικό εναρκτήριο διάλογο, ο Πρωθυπουργός και η Βαρόνη Beeban Kidron, μέλος της Βουλής των Λόρδων και σύμβουλος στο Ινστιτούτο Ηθικής της ΤΝ της Οξφόρδης, με συντονιστή τον Dr Ing Κωνσταντίνο Καραχάλιο, ανέδειξαν την επιτακτική ανάγκη εξισορρόπησης των δικαιωμάτων και της προστασίας των παιδιών στην εποχή της ΤΝ. Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Πρωθυπουργός ανέφερε: «Πρέπει να επιλέγουμε έξυπνα τις μάχες μας όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο […] Και, σε ό,τι με αφορά, υπάρχουν δύο τέτοιες μάχες. Η πρώτη αφορά στη δημοκρατία και στο πώς η τεχνολογία παρεμβαίνει στον δημοκρατικό διάλογο. Και η δεύτερη είναι η προστασία των παιδιών και των εφήβων μας».

Στη συνέχεια, η κα. Ευγενία Μπόζου, Επικεφαλής Κυβερνητικών Σχέσεων και Δημόσιας Πολιτικής της Google για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, μίλησε για την ενδυνάμωση των παιδιών μέσα από τις νέες τεχνολογίες. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Η ΤΝ δεν είναι μαγεία. Φέρνει προκλήσεις, αλλά αν τις αντιμετωπίσουμε υπεύθυνα, έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να δημιουργήσουμε κάτι εξαιρετικό».

Το πάνελ «Διακυβέρνηση & ΤΝ» ανέδειξε την ανάγκη εξέλιξης των ρυθμιστικών πλαισίων, των ηθικών και νομικών ευθυνών, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των παιδιών στην εποχή της ΤΝ. Στο πάνελ συμμετείχαν οι Καθ. Wayne Holmes (UCL), κ. Juraj Čorba (Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Σλοβακία), κ. Alpesh Shah (IEEE Standards Association) και η Καθ. Λίλιαν Μήτρου (Παν/μιο Αιγαίου). Καθώς οι νέες τεχνολογίες εξελίσσονται, το διακύβευμα αφορά ολόκληρη την ανθρωπότητα. «Η καλή διακυβέρνηση μπορεί να θέσει τις σωστές βάσεις», όπως τόνισε ο κ. Shah.

Η κα Tanya Perelmuter (Fondation Abeona) συνομίλησε με τη Δρα Λήδα Αρνέλλου (EΚΕΦΕ «Δημόκριτος») για τη σημασία της εκπαίδευσης των πολιτών γύρω από την ΤΝ, δίνοντας έμφαση στην εκπαίδευση και τη συμμετοχή των νέων γυναικών.

Στο πάνελ «ΤΝ & Εκπαίδευση» συμμετείχαν η Καθ. Ζωή Γαβριηλίδου (ΔΠΘ), ο Επ. Καθ. Σπυρίδων Δουκάκης (Ιόνιο Παν/μιο, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής), ο Δρ. Γιώργος Κωστελέτος (ΕΚΠΑ), ο κ. Χρήστος Σκάρκος (Δημοτικό Σχολείο Βίβλου Νάξου) και η Καθ. Δέσποινα Καρακατσάνη (Παν/μιο Πελοποννήσου). Το πάνελ εστίασε στον ρόλο της ΤΝ ως υποστηρικτικού εργαλείου στη διδασκαλία και τη μάθηση, καθώς και στην ανάγκη η εκπαίδευση να προσαρμοστεί ώστε να ενδυναμώνει ουσιαστικά τα παιδιά. «Σε μια εποχή που η τεχνολογία αλλάζει τα πάντα, χρειάζεται να επαναφέρουμε τη διαθεματικότητα και τη σύνδεση των σχολικών μαθημάτων με την καθημερινή ζωή», όπως υπογράμμισε ο κ. Δουκάκης.

Το πρωινό σκέλος του προγράμματος ολοκληρώθηκε με την ανακοίνωση των πέντε βραβείων της πανελλήνιας σχολικής έκθεσης «Μεγαλώνοντας σε ένα κόσμο με Τεχνητή Νοημοσύνη», η οποία κάλεσε τους μαθητές και τις μαθήτριες να αναστοχαστούν δημιουργικά σε ό,τι αφορά τη ζωή τους με την ΤΝ. Συνολικά δεκαπέντε έργα εκτέθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Η Δρ Δώρα Κατσαμώρη (EΚΕΦΕ «Δημόκριτος») ήταν η επιστημονική υπεύθυνη της έκθεσης. Η διακεκριμένη σύγχρονη εικαστικός Μαρία Παπαδημητρίου ηγήθηκε της επιτροπής αξιολόγησης.

Ο Δρ Νικόλας Πρεβελάκης συντόνισε την «Ενότητα Νέων Ερευνητών», που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Οι παρουσιάσεις επικεντρώθηκαν στον τρόπο με τον οποίο η TN επηρεάζει την αυτονομία και τη δυνατότητα συμμετοχής των παιδιών, τα δικαιώματά τους και τις προοπτικές για το μέλλον τους, σε πεδία όπως η εκπαίδευση και η διακυβέρνηση.

Το απογευματινό πρόγραμμα ξεκίνησε με την κεντρική ομιλία του Καθ. Φιλοσοφίας Παναγιώτη Πανταζάκου (ΕΚΠΑ), με θέμα τον ρόλο της εκπαίδευσης στην εποχή της ανθρωπομορφικής ΤΝ, της ΤΝ που μιμείται ανθρώπινα χαρακτηριστικά, συμπεριφορές και μορφές αλληλεπίδρασης.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε το πάνελ με θέμα τον «Ηλικιακά κατάλληλο σχεδιασμό ΤΝ». O Επ. Καθ. David Bickham (Boston Children’s Hospital), η Δρ Jun Zhao (Univ. of Oxford), ο Δρ Sergio Imparato (Harvard University), η κα. Liz Thomas (Microsoft) και η Δρ Mhairi Aitken (The Alan Turing Institute) συζήτησαν το πώς μπορεί να αναπτυχθεί η ΤΝ ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών και των φροντιστών τους. Επίσης, τόνισαν την ανάγκη μιας έντονης αλληλεπίδρασης έρευνας και καινοτομίας. Όπως τόνισε η Δρ Jun Zhaο: «Θέλουμε να βάλουμε τα παιδιά στο κέντρο της διαδικασίας του σχεδιασμού, να ακούσουμε τις φωνές τους, να σεβόμαστε τις ανάγκες τους».

Στο τελευταίο πάνελ της ημέρας, ο Καθ. John Tasioulas (Δ/ντης του Ινστιτούτου για την Ηθική στην ΤΝ του Παν/μίου της Οξφόρδης) και ο Καθ. Σπυρίδων Ράγκος (Παν/μιο Πατρών), σε συντονισμό της Δρ. Μαρίας Δαγιόγλου (EΚΕΦΕ «Δημόκριτος»), ανέδειξαν μέσα από το πρίσμα της Φιλοσοφίας καίρια ζητήματα για τον ρόλο της ΤΝ στην παιδική ηλικία. O Καθ. John Tasioulas τόνισε χαρακτηριστικά πως τα ψηφιακά συστήματα, που έχουν σχεδιαστεί για να μας κολακεύουν και να αντικατοπτρίζουν τις προτιμήσεις μας, κινδυνεύουν να αντικαταστήσουν τις προκλήσεις και την προσωπική ανάπτυξη που γεννούν οι πραγματικές ανθρώπινες σχέσεις.

Η κα. Αναστασία Γιαννακίδου, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και κάτοχος της έδρας Frank J. McLoraine στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, συνόψισε τα βασικά σημεία και τις σημαντικότερες ιδέες που αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Στο τέλος της εκδήλωσης, η κα. Antoinette Nassopoulos-Erickson, Αρχιτέκτων, Senior Partner στην Foster + Partners, η κα. Αλεξάνδρα Μητσοτάκη και ο Δρ. Βαγγέλης Καρκαλέτσης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του EΚΕΦΕ «Δημόκριτος», παρουσίασαν το νέο κόμβο φιλοσοφίας που θα λειτουργήσει στον αρχαιολογικό χώρο του Λυκείου του Αριστοτέλη. Πρόκειται για μια εμπνευσμένη σύμπραξη ανάμεσα στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το World Human Forum και το αρχιτεκτονικό γραφείο Foster + Partners, με την χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η φιλοσοφία και η ΤΝ συνάντησαν την τέχνη στην τελική πράξη του The Lyceum Project 2025, όταν σπουδαστές της Σχολής Χορού του Ωδείου Αθηνών και μουσικοί του Κέντρου Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας παρουσίασαν την παράσταση «Ο τελευταίος άνθρωπος;», ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο απ’ όπου ξεκίνησαν όλα, το Λύκειο του Αριστοτέλη, τόπο φιλοσοφικού στοχασμού, ως μια συμβολική επιστροφή στη ρίζα των ιδεών. Με το έργο τους, έδωσαν καλλιτεχνική μορφή στις ιδέες και τα συναισθήματα που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, με το βλέμμα στραμμένο σε ένα μέλλον πιο συμπεριληπτικό και ουσιαστικό.

