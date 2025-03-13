Stan Lee: The Final Chapter – Το «Τελευταίο Κεφάλαιο» του θρύλου των κόμικς αποκαλύπτει την εκμετάλλευσή του

Το «Τελευταίο Κεφάλαιο» του θρύλου των κόμικς Σταν Λι, ιδρυτή της Marvel Comics και δημιουργού του Spider Man, και άλλων εμβληματικών υπερηρώων όπως ο Θωρ και ο Χαλκ, ήταν και το πιο πικρό, όπως αποκαλύπτει το ντοκιμαντέρ «Stan Lee: The Final Chapter».



Μέσα από αφηγήσεις και συνεντεύξεις, το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει και αναδεικνύει τη στυγνή εκμετάλλευση του ηλικιωμένου Σταν Λι, θρύλου της Marvel, στα τελευταία χρόνια της ζωής του και τα κυνικά σχόλια «συνεργατών» του που ουσιαστικά τον χειραγωγούσαν.



Ο Λι, που πέθανε το 2018 σε ηλικία 95 χρόνων, υποχρεωνόταν να εμφανίζεται σε εξαντλητικές πολύωρες εκδηλώσεις αλλά τα παράπονά του έπεφταν στο κενό, ενώ τεράστια ποσά που έμπαιναν στις τσέπες άλλων και όχι στη δική του ή της οικογένειάς του.



Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Τζον Μπόρλετζακ, ένας από τους ανθρώπους που ήταν δίπλα στον Λι μέχρι το τέλος, όντας στενός συνεργάτης τους.



Το Stan Lee: The Final Chapter αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στη χρονιά.

Πηγή: skai.gr

