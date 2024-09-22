Οι εικόνες έρχονται από περασμένους αιώνες. Στενά δαιδαλώδη σοκάκια, πολυώροφα κτήρια, αρχοντικά οικοδομήματα με περίτεχνες πόρτες, μικρές πλατείες, ιεροί ναοί, μνημεία της Ορθοδοξίας. Το Καμπιέλο στην πόλη της Κέρκυρας, αναμφίβολα σημείο αναφοράς στο ιστορικό της κέντρο, είναι ζωντανός μάρτυρας μιας άλλης εποχής.

Είναι η συνοικία με τη σπουδαία ιστορική διαδρομή, από τις πλέον παλιές της πόλης, που τα τελευταία χρόνια, έχει αναδειχθεί σε πολυφωτογραφημένη τουριστική επιλογή. Για τους Κερκυραίους, η ζωή εκεί, ανάμεσα στα καντούνια είναι μια γνωστή καθημερινότητα, για τον επισκέπτη όμως, οι αισθήσεις ξυπνούν τη φαντασία. Το Καμπιέλο, είναι το ακριβές αποτύπωμα της Ενετοκρατίας στο νησί.

Η συνοικία Καμπιέλο, βρίσκεται πάνω σε λόφο, βόρειοανατολικά της πόλης. Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο ιστορικός ερευνητής Γεράσιμος Δημουλάς, η ονομασία της συνοικίας, προέρχεται από την εποχή των Ενετών. Η λέξη Campiello στην ιταλική, δηλώνει μία μικρή πλατεία με δεξαμενή ή πηγάδι, όπως το Καμπιέλλο Ανγκαράο, που υπήρχε στη Βενετία πριν από το 1332.

Σύμφωνα με αρχεία και ιστορικές πηγές, η συνοικία δημιουργήθηκε, όταν η μεσαιωνική πόλη της Κέρκυρας άρχισε να επεκτείνεται, εκτός τειχών του παλαιού φρουρίου. Όπως φαίνεται, η συνοικία βρίσκεται πάνω σε βραχώδες υπερυψωμένο σημείο πάνω από τη θάλασσα, για λόγους ασφαλείας εκείνη την εποχή. Πάνω στον βράχο αρχικά, σχηματίστηκαν μικρές πλατείες και στη συνέχεια οικοδομήθηκαν τα πολυώροφα κτήρια, με την ανέγγιχτη έως σήμερα, βενετσιάνικη αρχιτεκτονική.

Αναφορά του 1462 αναφέρεται στη γειτονιά ως ιουδαϊκό βουνό ή βουνό των εβραίων και από την ιστορική έρευνα, φαίνεται ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι και τον 16o αιώνα είχαν εκεί, τα σπίτια τους εβραίοι.

Μέσα στα δαιδαλώδη στενά, τα καντούνια, στο Καμπιέλο, βρίσκονται παλιά αρχοντικά, όπως εκείνο της οικογένειας Μπίζη στο ομώνυμο σοκάκι. Το αρχοντικό έχει περίτεχνη πέτρινη τοξωτή είσοδο, ε ανάγλυφο το οικόσημο της οικογένειας.

Στο Καμπιέλο, από την πλευρά της θάλασσας, βρίσκεται το Μέγαρο Καποδίστρια και η οικία στην οποία έζησε για πολλά χρόνια και έγραψε τους Ελεύθερους Πολιορκημένους, ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός. Στο διπλανό στενό, από τον 15ο αιώνα στέκει ακλόνητος, ο ιερός ναός Υπεραγίας Θεοτόκου Αντιβουνιώτισσας που λειτουργεί ως μουσείο και επίσης, ο Μητροπολιτικός Ναός της Κέρκυρας, ο οποίος ανεγέρθη το 1577.

Δείγμα βενετσιανικής αρχιτεκτονικής, είναι και το κτήριο της Αναγνωστικής Εταιρείας του πρώτου πνευματικού ιδρύματος στην Ελλάδα που ιδρύθηκε το 1836.

Ακλουθώντας τον ανηφορικό δρόμο από την Αναγνωστική Εταιρεία, μπαίνουμε στα γραφικά καντούνια της συνοικίας. Εντυπωσιάζει μια καμάρα ανάμεσα στα σπίτια. Οι Κερκυραίοι την αποκαλούν το «Βόλτο του Κοκκίνη», γιατί εκεί, υπήρχε η κατοικία της ομώνυμης αριστοκρατικής οικογένειας, που είχε καταγωγή από το Βυζάντιο.

Μάλιστα, ο ευγενής Αντώνιος Κοκκίνης δώρισε το 1699 στους Κερκυραίους, το «βενετσιάνικο πηγάδι» , τη στέρνα της Κρεμαστής. Η στέρνα, βρίσκεται στην καρδιά του Καμπιέλλου και αποτελεί μνημείο αρχιτεκτονικής δίπλα στην εκκλησία της Υπεραγίας Θεοτόκου. Σε κάθε γωνιά της συνοικίας ανακαλύπτεις και θρησκευτικά μνημεία. Αφού ανέβεις μια μεγάλη «σκαλινάδα», θα συναντήσεις τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου των Γερόντων, San Nicolo dei Vecchi, ενώ στη συνέχεια η περιπλάνηση στα καντούνια, θα σε οδηγήσει στην Πλατεία Ταξιαρχών και τον Ιερό Ναό Παντοκράτορος.

Το Καμπιέλο έχει χαρακτήρα ιταλικό. Πολλοί το παρομοιάζουν με τις γειτονιές της Βενετίας, εκείνες πίσω από τα κανάλια, ή με πόλεις στον ιταλικό νότο. Το βέβαιο είναι, πως η περιπλάνηση στα καντούνια του είναι μαγική. Είναι ένα ταξίδι, στο χθες και το σήμερα ενός φιλόξενου τόπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.