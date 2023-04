Ρόι Λίχτενσταϊν: Γραμματόσημα από την Ταχυδρομική Υπηρεσία των ΗΠΑ προς τιμήν του βασιλιά της Pop Art

Γνωστός για τα έργα ποπ αρτ τέχνης - παρωδίες, ο καλλιτέχνης άφησε πίσω του περισσότερες από 5.000 συνθέσεις που συνεχίζουν να επηρεάζουν και να εμπνέουν μέχρι σήμερα

Η Ταχυδρομική Υπηρεσία των ΗΠΑ αναγνωρίζει τη ζωή και τη συνεισφορά του Αμερικανού καλλιτέχνη, Ρόι Λίχτενσταϊν, με σειρά νέων γραμματοσήμων προς τιμήν του που θα είναι διαθέσιμα στο Μουσείο Αμερικανικής Τέχνης Γουίτνεϊ, στη Νέα Υόρκη.

Τα «Forever Stamps» δημιουργήθηκαν με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Ρόι Λίχτενσταϊν και παρουσιάζουν πέντε από τα πιο εμβληματικά έργα του καλλιτέχνη.

«Η Ταχυδρομική Υπηρεσία χρησιμοποιεί το πρόγραμμα γραμματοσήμων της για να τιμήσει τους ανθρώπους που αντιπροσωπεύουν τους καλύτερους του έθνους μας» δήλωσε ο Τόμας Μάρσαλ, γενικός σύμβουλος και εκτελεστικός αντιπρόεδρος του οργανισμού.

«Ο Ρόι Λίχτενσταϊν σίγουρα αξίζει αυτή την αναγνώριση λόγω της αξιοσημείωτης δημιουργικότητας και της καινοτομίας που επέδειξε σε όλη την καριέρα του» συμπλήρωσε.

Γνωστός για τα έργα ποπ αρτ τέχνης - παρωδίες, ο καλλιτέχνης άφησε πίσω του περισσότερες από 5.000 συνθέσεις που συνεχίζουν να επηρεάζουν και να εμπνέουν μέχρι σήμερα.

Tα γραμματόσημα σχεδιάστηκαν από τον Ντέρι Νόις, καλλιτεχνικό διευθυντή της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας και σε αυτά τα έργα «Standing Explosion (Red)» (1965), «Modern Painting I» (1966), «Still Life With Crystal Bowl» (1972), «Still Life With Goldfish» (1972) και «Portrait of a Woman».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

