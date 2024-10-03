Λίγο πριν κλείσει τα 90, η Νάνα Μούσχουρη, μορφή του ελαφρού τραγουδιού σε όλο τον κόσμο, ανακοίνωσε ότι θέλει να αποχαιρετήσει τη σκηνή, σε μια συνέντευξη στο γερμανικό περιοδικό Der Spiegel που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

"Θέλω να δώσω μερικές παραστάσεις ακόμη, και μετά αυτό θα είναι όλο", δήλωσε στη συνέντευξη αυτή που δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική έκδοση του εβδομαδιαίου περιοδικού.

"Νομίζω πως έχω κάνει αρκετά", πρόσθεσε.

"Δεν μπορώ να παριστάνω πως είμαι νέα. Δεν θέλω να κάνω τον κόσμο να υποφέρει. Δεν έχω το δικαίωμα να ανέβω στη σκηνή και να μην τραγουδήσω καλά, ακόμη κι αν το κοινό με χειροκροτήσει γι΄αυτό", είπε ακόμη.

Το 2008, η Νάνα Μούσχουρη, που έχει ηχογραφήσει περισσότερα από 1.500 τραγούδια, έδωσε μια αποχαιρετιστήρια συναυλία στην Αθήνα, όμως από την επόμενη χρονιά ξανανέβηκε στη σκηνή, πιστεύοντας πως δεν θα μπορούσε να αντέξει μακριά από το κοινό της.

Στις 13 Οκτωβρίου, η Νάνα Μούσχουρη θα γιορτάσει τα 90 της χρόνια. Με την ευκαιρία αυτή θα βγει ένα άλμπουμ με μερικές από τις επιτυχίες της που ξαναηχογραφήθηκαν από ορχήστρα. "Όταν ακούω αυτές τις ηχογραφήσεις, δεν μπορώ να συγκρατήσω τα δάκρυά μου", εξομολογήθηκε στο Spiegel.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.