Ο Πλάθιντο Ντομίνγκο «μάγεψε» το κοινό στη Μονή Τοπλού - Δείτε βίντεο - Φωτογραφίες

«Μάγεψε» το βράδυ της Κυριακής το κοινό στη Μονή Τοπλού ο κορυφαίος τενόρος Πλάθιντο Ντομίνγκο. Δεν έπεφτε "καρφίτσα" στο χώρο της Μονής, όπου πραγματοποιήθηκε το πολιτιστικό γεγονός της χρονιάς σε μια σπουδαία βραδιά με τον κορυφαίο καλλιτέχνη.

Enjoy a Mozart moment from the concert at Toplou monastery with @PlacidoDomingo and @CPoulitsi . Zerlina's dilemma over Don Giovanni's proposal was a highlight of the evening, which also included Giordano, Verdi, Viennese operetta and zarzuela. (The rustling noise is the wind). pic.twitter.com/WQT8h84X9b