Πέθανε η Λόρι Πάτρικ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η ηθοποιός Λόρι Πάτρικ.

Η σταρ, που το πραγματικό όνομα της ήταν Λόρι Μπάσαμ Τζόουνς, έφυγε από τη ζωή ήρεμα, στις 26 Ιανουαρίου, στο Γκέτισμπεργκ της Πενσιλβάνια, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της την Πέμπτη.

Η Λόρι Πάτρικ έγινε γνωστή για τις εμφανίσεις της σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές όπως «Tales of Wells Fargo», «Bonanza» και «Wagon Train», ενώ συμμετείχε και σε κινηματογραφικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων το «How to Succeed in Business Without Really Trying».

Είχε επίσης ρόλους στις σειρές «The Many Loves of Dobie Gillis», «The Adventures of Ozzie and Harriet» ενώ είχε δουλέψει και με τον Φρεντ Αστέρ.

Η Πάτρικ αποσύρθηκε από την υποκριτική τη δεκαετία του 1960.

Υπήρξε σύζυγος του επίσης γνωστού ηθοποιού του Χόλιγουντ Ντιν Τζόουνς, ο οποίος πέθανε το 2015 σε ηλικία 84 ετών.

