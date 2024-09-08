Μενδώνη: Με ικανοποιητικούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες συντήρησης του τύμβου Καστά

Σημαντικά ορόσημα για την αποκατάσταση του μνημείου του τύμβου Καστά έχουν πλέον ολοκληρωθεί, και μάλιστα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο πλαίσιο της πρώτης φάσης των εργασιών που εκτελούνται. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, σε δηλώσεις της μετά την αυτοψία που πραγματοποίησε στον τύμβο, συνοδευόμενη από υπηρεσιακούς παράγοντες, στελέχη του ΥΠΠΟ και τον αντιπεριφερειάρχη Σερρών Παναγιώτη Σπυρόπουλο.

Η κ. Μενδώνη εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίηση της για την πρόοδο των εργασιών που συντελεύονται στο εσωτερικό του τύμβου, υπογραμμίζοντας ότι εκτός απροόπτου ο στόχος είναι το μνημείο να καταστεί πλήρως επισκέψιμο και να ανοίξει στο κοινό μέχρι το τέλος του 2027.

Η υπουργός επισήμανε πως είναι τέτοιος ο χαρακτήρας του μνημείου που πολλές από τις εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης που εκτελούνται είναι τελείως αφανείς, φέροντας ως παράδειγμα το πολύ σημαντικό έργο αποκατάστασης της θόλου, πάνω από τις σφίγγες στην είσοδο του μνημείου. «Η αποκατάσταση», σημείωσε με έμφαση, «έγινε με πρότυπες μεθόδους. Αρκεί μόνο να αναφέρω ότι εφαρμόστηκαν πλήρως τρεισήμισι χιλιάδες βλήτρα (μεταλλικοί σύνδεσμοι) για να αποκατασταθεί η θόλος και με δεν υπάρχει τίποτα ορατό».

Απαντώντας, και κατανοώντας όπως είπε, όλους εκείνους που ζητούν την επίσπευση των εργασιών για τη γρήγορη παράδοσή του, θύμισε πως η πλήρη αποκατάσταση του μνημείου ανασχεδιάστηκε το 2019 και το 2020, ενώ τον Ιούνιο του 2021 υπήρχε και μια σημαντική καταστροφή λόγω της έντονης βροχόπτωσης που έπληξε την περιοχή.

«Στο μνημείο αυτό», συμπλήρωσε η κ. Μενδώνη, «είναι απαραίτητο να εκτελεστούν μια σειρά από αφανείς εργασίες που θα βοηθήσουν στη σωστή και πλήρη αποκατάστασή του. Οι εργασίες αυτές θα συνεχιστούν και στην επόμενη φάση. Είμαι πολύ ικανοποιημένη από την εξέλιξη και την πρόοδο των εργασιών. Αντιλαμβάνομαι πως όλοι, ιδιαίτερα η τοπική κοινωνία, θέλει γρηγορότερους χρόνους στην εκτέλεση των εργασιών ώστε το μνημείο να παραδοθεί και να είναι επισκέψιμο. Αλλά η πραγματικότητα είναι πως τα μνημεία είναι αυτά που μας υποδεικνύουν τους χρόνους παρέμβασής μας βάση των απαιτήσεων που έχουν».

Η υπουργός Πολιτισμού μικρή αναφορά έκανε και στην οργάνωση - χωροταξία που θα έχει ολόκληρο το μνημείο με τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου και την απαραίτητη αισθητική αποκατάσταση όταν το 2027 ολοκληρωθούν οι εργασίες και ανοίξει για το κοινό. Συμπλήρωσε ωστόσο ότι αν μέχρι το 2027 οι εργασίες επιτρέπουν κατά διαστήματα την επισκεψιμότητα του μνημείου από μικρές ομάδες επισκεπτών αυτό θα πραγματοποιηθεί με τη μέριμνα της τοπικής Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών.

Η Λίνα Μενδώνη σημείωσε τέλος όλο αυτό το διάστημα στο εξωτερικό του μνημείου εκτελούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟ εργασίες συντήρησης, ενώ υπάρχουν ειδικά μηχανήματα που παρακολουθούν συνεχώς την συμπεριφορά του μνημείου. Εκείνο που πρέπει να τονιστεί επίσης είναι ότι στην είσοδο του μνημείου τοποθετήθηκε ένα στέγαστρο -κέλυφος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη από το ΚΑΣ, που εξασφαλίζει καλύτερη- ασφαλέστερη πρόσβαση, αλλά και την προστασία στο εσωτερικό του τύμβου.

Την απόλυτη ικανοποίηση τους από την πρόοδο των εργασιών που υπάρχει στο εσωτερικό του μνημείου, εξέφρασε και ο αντιπεριφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Ο κ. Σπυρόπουλος τόνισε πως η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τις εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης του τύμβου Καστά επισημαίνοντας ότι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στη Μακεδονία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.