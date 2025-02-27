Ο Τζέιμς Μποντ στην Amazon για 1 δις δολάρια

Ψηλός, ευθυτενής, μυστηριώδης και αμετανόητος πλέι-μπόι. Για τουλάχιστον εφτά δεκαετίες, αποτελεί το όνειρο χιλιάδων γυναικών, ακόμα και ανδρών, ενώ έχει εξιδανικευτεί ως η απόλυτη βρετανική μορφή του άνδρα.



Ο λόγος για τον 007 ή καλύτερα τον άνθρωπο που συστηνόταν: «My name is Bond, James Bond», τον Βρετανό κατάσκοπο των μυστικών υπηρεσιών της Βρετανίας (MI6) που εμπνεύστηκε ο συγγραφέας Ίαν Φλέμινγκ. Ένας φανταστικός λογοτεχνικός χαρακτήρας, ο οποίος μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι έχει αποδοθεί με σάρκα και οστά πολλές φορές μέσα από τον κινηματογραφικό φακό.



Γιατί όμως τώρα έρχεται ξανά στο προσκήνιο τόσο έντονα; Ο λόγος είναι η εξαγορά του ονόματος του Τζέιμς Μποντ από τον κολοσσό της Amazon και συγκεκριμένα του δημιουργικού ελέγχου του franchise, που αποφασίστηκε στα μέσα Φεβρουαρίου για περισσότερο από 1 δις δολάρια. Αυτό σημαίνει, ότι φεύγει από τα βρετανικά χέρια των παραγωγών Μάικλ Ουίλσον και Μπάρμπαρα Μπρόκολι και πηγαίνει σε εκείνα της ομάδας του Τζεφ Μπέζος.

Προτεραιότητα το «γρήγορο» κέρδος;

Γιατί όμως έχει προκληθεί τόσο ντόρος με άρθρα, αντιδράσεις, ακόμα και δημοσκοπήσεις; Ο λόγος είναι βέβαια, ότι το απόλυτο βρετανικό brand βρίσκεται πια σε κίνδυνο αφού - όπως είναι λογικό να σκεφτεί κάποιος - απομακρύνεται από τη γνήσια παραδοσιακή, «σπιτική» του ασφάλεια και πηγαίνει στην επιθετική και οικονομικά αδηφάγα αμερικανική αγορά.



Ο επικεφαλής του Prime Video and Amazon MGM Studios, Μάικ Χόπκινς είχε μια αρκετά διφορούμενη επίσημη δήλωση. Συγκεκριμένα είπε, «έχουμε την τιμή να συνεχίσουμε αυτή την πλούσια κληρονομιά και ανυπομονούμε ο θρυλικός πράκτορας 007 να μπει σε μια νέα εποχή για το κοινό σε όλο τον κόσμο».



Αυτό που φοβίζει τους πιστούς οπαδούς του Μποντ είναι η κυρίως ‘η νέα εποχή'. Ο μάτσο χαρακτήρας αλλά και ο τζέντλεμαν ενός αρσενικού μιας άλλης εποχής μπορεί να βρεθεί εύκολα μπλεγμένος στην πολιτική ορθότητα του σήμερα. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια έχει συζητηθεί ακόμα και να ενσαρκωθεί ο ρόλος του Τζέιμς Μποντ από γυναίκα, κάτι που οι μέχρι πρότινος παραγωγοί το είχαν αρνηθεί.



Άλλωστε, η εξαγορά του δημιουργικού ελέγχου έρχεται μετά από φημολογούμενη σύγκρουση μεταξύ των δυο παραγωγών με την Amazon https://www.skai.gr/tags/amazonαπό τότε που πήρε τον έλεγχο των στούντιο της MGM, το 2022. Σύμφωνα μάλιστα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal τον Δεκέμβριο, η μεταξύ τους σχέση είχε «καταρρεύσει», με διαρροές από ιδιωτική συνομιλία της Μπρόκολι να λέει ότι είχε χαρακτηρίσει τους ανθρώπους της Amazon «ηλίθιους».

34% του βρετανικού λαού είναι κατά της εξαγοράς

Πάντως, ένας ιστορικός του Τζέιμς Μποντ, δημοσιογράφος και σκηνοθέτης, Λάνσελοτ Ναραγιάν μιλώντας στο BBC συνέκρινε την αγορά με εκείνη της Lucasfilm και του Star Wars από την Disney. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά «είτε μας αρέσει είτε όχι, βγάλανε μια τριλογία και το έκαναν πολύ γρήγορα». Και είναι αλήθεια, ότι το φανατικό κοινό του σύμπαντος Star Wars ή για παράδειγμα της Marvel, θεωρούν ότι η «δίψα» της Disney για «γρήγορο» χρήμα έχει αλλοιώσει τον χαρακτήρα των ταινιών και έχει περιορίσει τη δημιουργικότητα τους.



Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του YouGov, το 34% των περισσότερων από 5.500 συμμετεχόντων Βρετανών θεωρεί ότι η εξαγορά θα κάνει κακό στη σειρά ταινιών του Μποντ.



Μένει να δούμε, αν το έντονο βρετανικό άρωμα θα παραμείνει με αυτοκίνητα όπως η θρυλική ασημένια Aston Martin DB5 αλλά και ηθοποιούς στα πρότυπα που στιγμάτισαν τον ρόλο, όπως ο πρωτοπόρος Σον Κόνερι, ο Ρότζερ Μουρ και τελευταίο τον Ντάνιελ Γκρεγκ.





