Στα χρώματα της Ελλάδας ο πίδακας της Γενεύης- Δείτε φωτογραφία

Ο εμβληματικός πίδακας Jet d'Eau στη λίμνη Λεμάν φωταγωγήθηκε για πρώτη φορά στα εθνικά χρώματα της Ελλάδας, τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

O πίδακας της Γενεύης, στα χρώματα της Ελλάδας

Με τα εθνικά χρώματα της Ελλάδας φωταγωγήθηκε για πρώτη φορά ο εμβληματικός πίδακας της Γενεύης Jet d'Eau στη λίμνη Λεμάν με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας, που εορτάζεται για πρώτη φορά σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το πλέον αναγνωρίσιμο σύμβολο της πόλης, που εκτοξεύει νερό σε ύψος 140 μέτρων ντύθηκε στα γαλανόλευκα από τη δύση του ηλίου έως τις 22:30, μετά από σχετική πρωτοβουλία του Γενικού Προξενείου της Γενεύης.

Η σημερινή ημέρα, 9η Φεβρουαρίου, έχει ανακηρυχθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, με ομόφωνη απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της UNESCO, έπειτα από πρωτοβουλία της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στον Οργανισμό.

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

