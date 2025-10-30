Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος

Η σκιαγράφηση του μεγαλύτερου Έλληνα ιστορικού από τον Θάνο Βερέμη, ομότιμο καθηγητή Πολιτικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε.

Ο ιστορικός Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, θεμελίωσε την αντίληψη της ιστορικής συνέχειας των Ελλήνων, μας χάρισε τη συλλογική μας ταυτότητα και έθεσε τα θεμέλια για την διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας της νεοελληνικής κοινωνίας.

Πίστευε ότι κανένας λαός δεν μένει ακέραιος χωρίς ανάμιξη στοιχείων και πολιτισμών, ότι η ανανέωση γεννιέται μέσα από τη συνύπαρξη και την ανοιχτή επαφή με τους άλλους.

Αντί για τη «φυλετική καθαρότητα» του Φαλμεράιερ, ανέδειξε τη γλώσσα και τον πολιτισμό ως τον αληθινό ιστό της ελληνικής συνέχειας.

Και δεν ήταν απλώς δυτικόφιλος, αλλά βαθιά Δυτικόφρων, όχι «ανήκομεν στη Δύση», αλλά «είμαστε η Δύση».

