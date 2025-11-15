Κινδύνεψε με αφορισμό... Η απαγορευμένη μουσική σύνθεση που "έκλεψε" ο ανήλικος Μότσαρτ από το Βατικανό στην εφηβεία του, παραμένει μια από τις πιο συναρπαστικές ιστορίες της κλασικής μουσικής. Η σύνθεση είναι το "Miserere mei, Deus" του Ιταλού συνθέτη Γρεγκόριο Αλέγκρι (Gregorio Allegri), που γράφτηκε περίπου το 1638.

Βίντεο με χορωδία να ερμηνεύει το Miserere mei, Deus:

Το Miserere του Αλέγκρι ήταν ένα έργο που θεωρούνταν τόσο όμορφο, τόσο "ουράνιο" και ιερό από τον Πάπα Ουρβανό Η', ώστε απαγορεύτηκε αυστηρά η αντιγραφή του. Έπρεπε να εκτελείται μόνο στην Καπέλα Σιξτίνα κατά τη διάρκεια των Ακολουθιών των Σκοτεινών (Tenebrae) τη Μεγάλη Εβδομάδα. Η ποινή για την αντιγραφή ή τη δημοσιοποίηση ήταν ακόμη και ο αφορισμός.



Το 1770, ο 14χρονος τότε Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ επισκέφθηκε τη Ρώμη με τον πατέρα του. Άκουσε το έργο στην Καπέλα Σιξτίνα το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης και μαγεύτηκε.

Ο Μότσαρτ, με την εκπληκτική του μουσική ιδιοφυΐα, επέστρεψε στο κατάλυμά του και αντέγραψε ολόκληρο το περίπλοκο έργο από μνήμης, ενώ το είχε ακούσει μόνο μία φορά! Επέστρεψε την Μεγάλη Παρασκευή για να ακούσει ξανά το έργο και να κάνει κάποιες μικρές διορθώσεις στη μεταγραφή του.

Ο Μότσαρτ (ή ο πατέρας του) έδωσε το χειρόγραφο στον Βρετανό μουσικοϊστορικό Δρ. Τσαρλς Μπέρνεϊ. Ο Μπέρνεϊ πήγε την αντιγραφή στο Λονδίνο και δημοσίευσε το Miserere του Allegri το 1771.

Αντί να τον αφορίσει όμως, ο Πάπας Κλήμης ΙΔ' εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από το μουσικό του ταλέντο που λέγεται ότι τον συνεχάρη και του έδωσε το Τάγμα του Χρυσού Πλήκτρου.

Με αυτόν τον τρόπο, το μυστικό του Βατικανού αποκαλύφθηκε, και το έργο έγινε παγκόσμιο κτήμα χάρη στον Μότσαρτ.





