Η οργανοποιός του Λιτοχωρίου

Άφησε τη Θεσσαλονίκη για να ζήσει και να δημιουργήσει σε έναν τόπο πιο κοντά στη φύση, στο Λιτόχωρο Πιερίας.

Η Αγγελική Λύσσα είναι μια νέα γυναίκα, οργανοποιός.

Μας μιλά για τις δυσκολίες σε ένα κλειστό - ανδροκρατούμενο επάγγελμα στο οποίο είναι αυτοδίδακτη, γιατί κανείς έμπειρος οργανοποιός δεν δεχόταν να τη διδάξει.

Σήμερα εξειδικεύεται στα αχλαδόσχημα έγχορδα μουσικά όργανα και κυρίως στο λαούτο.

Η αγάπη της για τη μουσική και το ξύλο την οδήγησαν σ' αυτό το επάγγελμα, το οποίο με τον τρόπο της μεταδίδει και στις νεότερες γενιές.

Η Αγγελική μιλά στην κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ για την απόφασή της να αλλάξει τρόπο ζωής και να αφοσιωθεί στις μεγάλες της αγάπες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.