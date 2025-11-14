Η οργανοποιός του Λιτοχωρίου

Άφησε τη Θεσσαλονίκη για να ζήσει και να δημιουργήσει σε έναν τόπο πιο κοντά στη φύση, στο Λιτόχωρο Πιερίας.
Η Αγγελική Λύσσα είναι μια νέα γυναίκα, οργανοποιός.
Μας μιλά για τις δυσκολίες σε ένα κλειστό - ανδροκρατούμενο επάγγελμα στο οποίο είναι αυτοδίδακτη, γιατί κανείς έμπειρος οργανοποιός δεν δεχόταν να τη διδάξει.
Σήμερα εξειδικεύεται στα αχλαδόσχημα έγχορδα μουσικά όργανα και κυρίως στο λαούτο.
Η αγάπη της για τη μουσική και το ξύλο την οδήγησαν σ' αυτό το επάγγελμα, το οποίο με τον τρόπο της μεταδίδει και στις νεότερες γενιές.
Η Αγγελική μιλά στην κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ για την απόφασή της να αλλάξει τρόπο ζωής και να αφοσιωθεί στις μεγάλες της αγάπες.
