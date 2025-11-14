Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αγγελική Λύσσα: Η οργανοποιός του Λιτοχωρίου

Η Αγγελική Λύσσα εξειδικεύεται στα αχλαδόσχημα έγχορδα μουσικά όργανα και κυρίως στο λαούτο- Μιλά στην κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ

Η οργανοποιός του Λιτοχωρίου

Άφησε τη Θεσσαλονίκη για να ζήσει και να δημιουργήσει σε έναν τόπο πιο κοντά στη φύση, στο Λιτόχωρο Πιερίας.

Η Αγγελική Λύσσα είναι μια νέα γυναίκα, οργανοποιός.

Μας μιλά για τις δυσκολίες σε ένα κλειστό - ανδροκρατούμενο επάγγελμα στο οποίο είναι αυτοδίδακτη, γιατί κανείς έμπειρος οργανοποιός δεν δεχόταν να τη διδάξει.

Σήμερα εξειδικεύεται στα αχλαδόσχημα έγχορδα μουσικά όργανα και κυρίως στο λαούτο.

Η αγάπη της για τη μουσική και το ξύλο την οδήγησαν σ' αυτό το επάγγελμα, το οποίο με τον τρόπο της μεταδίδει και στις νεότερες γενιές.

Η Αγγελική μιλά στην κάμερα του  «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ για την απόφασή της να αλλάξει τρόπο ζωής και να αφοσιωθεί στις μεγάλες της αγάπες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: SkaitvGR Όπου υπάρχει Ελλάδα Πιερία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
68 0 Bookmark