Ο Αλέκος Φασιανός αν και έμενε μόνιμα στο Παρίσι, πάντα επέστρεφε στην αγαπημένη του Κέα. Οι ρίζες, οι ελληνικές εικόνες και η ομορφιά της ιδιαίτερης πατρίδας του, τον έκαναν να επιστρέφει ξανά και ξανά, ενώ όπου και αν βρισκόταν, την κουβαλούσε μέσα του.

Η κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα μπήκε στο σπίτι και το ατελιέ του σπουδαίου αυτού καλλιτέχνη, που έφυγε από τη ζωή στις 16 Ιανουαρίου του 2022. Οι εικόνες και τα σχέδιά του εξακολουθούν ακόμη και σήμερα να δίνουν ζωή και έμπνευση σε έναν τόπο που τόσο πολύ έχει ανάγκη από τέτοιους φωτεινούς ανθρώπους.

Ο μεγάλος αυτός καλλιτέχνης όπου κι αν πήγαινε πάντα έπαιρνε μαζί του το σημειωματάριο και τα μολύβια του, και πάντα ζωγράφιζε με μία τρομακτική ευκολία, όπως λέει χαρακτηριστικά και η σύζυγός του, Μαρίζα Φασιανού. Δεν τον ένοιαζε αν τον βλέπει ο κόσμος, ούτε ήθελε να δημιουργεί κλεισμένος μέσα στο ατελιέ. Μπορούσε να ζωγραφίσει ακόμη και στον δρόμο, απλά και μόνο για να μην χάσει την ιδέα. Και έκτοτε, επέστρεφε στο στούντιό του, όπου συνέχιζε και τελειοποιούσε το έργο του.

Μια εικαστική παρέα από αυτές που σύχναζαν στη «Βουρκακιανή» της Τζιας

Το μυαλό του ήταν γεμάτο εικόνες και συναισθήματα, τα οποία και αποτύπωνε με ιδιαίτερη χάρη στο χαρτί. Για τον Φασιανό τέχνη δεν ήταν μόνο η ζωγραφική. Ήταν τα γλυπτά, οι κήποι, και εν γένει οι δημιουργίες αλλά και η περιποίηση της ζωής τριγύρω.

Το εσωτερικό του σπιτιού του Αλέκου Φασιανού στην Τζιά



Ο Αλέκος Φασιανός όσο ήταν εν ζωή ήταν αεικίνητος, και έκανε διάφορες δραστηριότητες για τα παιδιά του νησιού, όπως το θέατρο σκιών, με τις ξεχωριστές φιγούρες που ο ίδιος είχε φιλοτεχνήσει. Έτσι, έγινε ο αγαπημένος όχι μόνο των ντόπιων, αλλά και των επισκεπτών του νησιού, ενώ όλοι αδημονούσαν για το τι θα κάνει στη συνέχεια.

Ο Αλέκος Φασιανός έξω από το παντοπωλείο «Η Καθραία», το 1987

Αυτός ο άνθρωπος «ξεχείλιζε» από τέχνη, γι’ αυτό και στο σπίτι του ακόμη και η πιο μικρή γωνία, και το πιο μικρό αντικείμενο έχει πάνω του μια ζωγραφιά. Όπως οι πόρτες του σπιτιού, πάνω στις οποίες φιλοτέχνησε διάφορα στοιχεία της φύσης, ενώ παντού κυριαρχούν τα γήινα χρώματα. Σε γενικές γραμμές ήταν ένας απλός άνθρωπος, και η λιτότητα που τον χαρακτήριζε είναι εμφανής και στη διακόσμηση του σπιτιού του στην Κέα. Εκεί πήγαινε κάθε καλοκαίρι, για να ξεκουραστεί, να εμπνευστεί και να ψαρέψει.



Ο Φασιανός υπήρξε ένας ανθρωποκεντρικός ζωγράφος, που όμως έβλεπε μέσα στα μάτια των ανθρώπων που απεικόνιζε, ήρωες. Έδινε πάντα προσοχή στη λεπτομέρεια, και πάντα έβλεπε τις δυνατότητες που ξετυλίγονταν μπροστά του. Άρπαζε τις μπογιές και έδινε στα αντικείμενα μία άλλη διάσταση, μία δεύτερη ζωή. Σήμερα, όσοι μπαίνουν στο σπίτι και το ατελιέ του στην Κέα, ακόμη κι αν δεν τον γνώριζαν νωρίτερα, συγκινούνται από τα έργα και τον τρόπο ζωής του, ενώ συμπεριφέρονται σαν να μπαίνουν σε ναό! Υπήρξε ένας παγκόσμιος καλλιτέχνης, με αυθεντική ελληνική ψυχή, που άφησε πίσω του μία σπουδαία πολιτιστική παρακαταθήκη.



