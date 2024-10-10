Λονδίνο: Έκθεση Ρένας Παπασπύρου

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Έκθεση της σπουδαίας Ελληνίδας Ρένας Παπασπύρου φιλοξενεί από τις αρχές του μήνα το Ελληνικό Κέντρο στο Λονδίνο.

Η έκθεση, η πρώτη στη βρετανική πρωτεύουσα, φέρει τον τίτλο «Εικόνες μέσα από την ύλη», και παρουσιάζει 22 αντιπροσωπευτικά έργα της καλλιτέχνιδος από τη δεκαετία του 1970 μέχρι σήμερα.

Η Ρένα Παπασπύρου συνδυάζει την τέχνη με την τεκμηρίωση και οι τεχνικές μέθοδοι που μετέρχεται βρίσκουν έκφραση μέσω της γλυπτικής, της αναπαράστασης, της ζωγραφικής, του σκίτσου και της φωτογραφίας, καθώς εκείνη εξερευνά το τι συνθέτει την εικόνα.

Στο έργο της χρησιμοποιεί τούβλα, πλακάκια, ψηφιδωτά και τμήματα τοίχων κ.ά. Αυτά λειτουργούν ως τα θεμέλια των κατασκευών της, με τις ρωγμές, τα σπασίματα και τα βαθουλώματα να αναδεικνύονται με μολύβι ή μπογιά με τρόπο που δημιουργεί εικόνες, γλυπτά και κατασκευές.

Η έκθεση εγκαινιάζει την φθινοπωρινή περίοδο δράσεων του Ελληνικού Κέντρου, εδώ και δεκαετίες πόλου έλξης της κυπριακής και ελλαδικής παροικίας, το οποίο πλέον συνιστά δυναμική παρουσία ευρύτερα στο χώρο της τέχνης στη βρετανική πρωτεύουσα.

Γεννηθείσα το 1938, η Ρένα Παπασπύρου θεωρείται από τους κορυφαίους μεταπολεμικούς εικαστικούς καλλιτέχνες της μεταπολεμικής Ελλάδας. Μεταξύ άλλων, διετέλεσε καθηγήτρια στη Σχολή Καλών Τεχνών επί σειρά ετών και από το 2006 είναι ομότιμη καθηγήτρια της σχολής. Η πρώτη της ατομική έκθεση διοργανώθηκε το 1966 στο Παρίσι και έκτοτε έχει εκθέσει εκτενώς σε Ευρώπη, ΗΠΑ, Κίνα και Βραζιλία.

Η διευθύντρια του Ελληνικού Κέντρου Νάγια Γιακουμάκη δήλωσε υπερήφανη εκ μέρους του Κέντρου που συστήνει την κα Παπασπύρου στη Βρετανία, εκπληρώνοντας την αποστολή του Ελληνικού Κέντρου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.