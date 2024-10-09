Μενδώνη: Τα συλλυπητήρια της για την απώλεια της Μαρίας Ταπανλή-Δανιά

Πληροφορούμενη την απώλεια της Μαρίας Ταπανλή-Δανιά, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της.

Συγκεκριμένα, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με οδύνη πληροφορήθηκα την απώλεια της Μαρίας Ταπανλή-Δανιά, μιας εξαιρετικής αρχιτέκτονος και εκλεκτής δημόσιας λειτουργού, με εκτεταμένη συνεισφορά στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η μακρά και γόνιμη υπηρεσία της στο Υπουργείο Πολιτισμού σφραγίστηκε από τη θητεία της στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Βορείου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη, την οποία διηύθυνε από τη σύστασή της, το 1995.

Τη σφραγίδα της φέρουν, εντελώς δειγματοληπτικά, η ανάδειξη του Μουσείου Τεριάντ, η αποκατάσταση του Παλαιού Δημαρχείου στη Μυτιλήνη και η αποκατάσταση του οθωμανικού λουτρού στη Μήθυμνα. Αλλά και το Μουσείο Δημοκρατίας στον Άγιο Ευστράτιο, η αποκατεστημένη οικία Σαχτούρη στη Μύρινα της Λήμνου και η αναστήλωση του μιναρέ του Μετζητιέ Τζαμιού στη Χίο. Παράλληλα, η Μαρία Ταπανλή-Δανιά συνέβαλε στην προστασία και ανάδειξη του νεώτερου μνημειακού αποθέματος μέσω της συμμετοχής της σε πλείστα υπηρεσιακά όργανα, με κυριότερο το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων.

Η Μαρία Ταπανλή-Δανιά συνδύαζε την αφοσίωση στο καθήκον με την ικανότητα μετουσίωσης των στιβαρών γνώσεων και της πολύχρονης εμπειρίας της σε ουσιαστική δραστηριότητα. Χαρακτηριστικά που είχα την τύχη να διαπιστώσω στην πολύχρονη συνεργασία μας, κατά την οποία η Μαρία στάθηκε πολύτιμη σύμβουλος, πρόθυμη να κατευθύνει στον σωστό δρόμο, αλλά και να φέρει σε πέρας πολύπλοκες πρωτοβουλίες και εγχειρήματα.

Στην οικογένειά της απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».

