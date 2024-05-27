Οι νικητές των θεατρικών βραβείων «Μελίνα Μερκούρη» και «Δημήτρης Χορν»

Απονεμήθηκαν τα θεατρικά βραβεία «Μελίνα Μερκούρη» και «Δημήτρης Χορν», σε κοινή τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα το βράδυ στο «Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη» στην Πλάκα.

Η Ελίνα Ρίζου, ο Αναστάσης Ροϊλός, ο Φώτης Στρατηγός και ο Δημήτρης Καπουράνης είναι οι νικητές της φετινής συμπυκνωμένης βράβευσης για νέους και νέες ηθοποιούς.

Το θεατρικό βραβείο «Μελίνα Μερκούρη» κέρδισε η Ελίνα Ρίζου για την ερμηνεία της στα έργα «Μυθιστόρημα» του Γιώργου Χειμωνά, σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Εξαρχέα στο Μικρό Θέατρο Κεραμεικού, «Ο παγοπώλης έρχεται» του Ευγένιου Ο'Νηλ, σε σκηνοθεσία Ακύλλα Καραζήση στο Θέατρο Προσκήνιο και «Καμπάνες τα μεσάνυχτα. Κάποιες κυρίες διασκεδάζουν», μία παράσταση της ομάδας RMS MATAROA, σε σκηνοθεσία Μάνου Βαβαδάκη στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν Φρυνίχου.

Συνυποψήφια της ήταν η Νεφέλη Μαϊστράλη, η Ειρήνη Μακρή και η Πηνελόπη Τσιλίκα.

Η επίσης υποψήφια Νάνσυ Σιδέρη είχε αποχωρήσει νωρίτερα από τη διαδικασία.

Το θεατρικό βραβείο απονέμεται ετησίως σε αναγνώριση της καλύτερης γυναικείας ερμηνείας νέας ηθοποιού της περασμένης θεατρικής περιόδου. Η τιμητική διάκριση στη μνήμη της Μελίνας συνεκτιμά τη μέχρι τώρα σκηνική παρουσία των νέων ταλαντούχων ηθοποιών και τις υποκριτικές επιδόσεις τους. Το βραβείο ανέρχεται σε 3.000 ευρώ και η τιμώμενη ηθοποιός κρατά για ένα χρόνο την καρφίτσα της Μελίνας Μερκούρη, την οποία παραδίδει στην ομότεχνή της που διακρίνεται την επόμενη χρονιά.

Την επιτροπή του βραβείου αποτελούν οι Δηώ Καγγελάρη, Ματίνα Καλτάκη, Μιχαήλ Μαρμαρινός, Αμαλία Μουτούση και Ρένη Πιττακή.

Το επαμειβόμενο Βραβείο «Δημήτρης Χορν», είναι ο σταυρός που φορούσε ο ηθοποιός, ο οποίος περνάει κάθε χρόνο από τον έναν βραβευμένο στον άλλο, συνοδευόμενος από περγαμηνή. Το βραβείο είναι ετήσιο και απονέμεται για την καλύτερη ερμηνεία νέου άντρα ηθοποιού κατά την περασμένη θεατρική περίοδο. Το θεσμοθέτησε ο Σταμάτης Φασουλής με την αρωγή του Θεοδόση Ισαακίδη.

Η περίοδος της πανδημίας ανέστειλε τη λειτουργία του θεσμού, γι' αυτό και στην αποψινή εκδήλωση απονεμήθηκαν τα βραβεία των προηγούμενων ετών: 2019-2021, 2021-2022, 2022-2023.

Ο νικητής του «Βραβείου Δημήτρης Χορν» για τις σεζόν 2019-2020 & 2020-2021, είναι ο Αναστάσης Ροϊλός για το ρόλο του Τζιμ Ο'Κόνορ στο «Γυάλινο κόσμο» του Τενεσί Ουίλιαμς, σε σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη στο Εθνικό Θέατρο. Συνυποψήφιοί του ήταν ο Κωνσταντίνος Ζωγράφος, ο Δημήτρης Κίτσος, ο Νίκος Μάνεσης και ο Πάνος Παπαδόπουλος.

Επόμενος κάτοχος του τίτλου Χορν για τη σεζόν 2021-2022 είναι ο Φώτης Στρατηγός για το ρόλο του Τζων στο «Πόσο κοστίζει να ζεις» της Μαρτίνα Μάγιοκ, σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου στο Θέατρο Πόρτα. Συνυποψήφιοί του ήταν ο Στάθης Κόικας, ο Τάσος Λέκκας, ο Δημήτρης Φιλιππίδης και ο Ορέστης Χαλκιάς.

Ο τρίτος και τελευταίος βραβευμένος με το σταυρό του Δημήτρη Χορν για τη σεζόν 2022-2023, είναι ο Δημήτρης Καπουράνης για τους ρόλους του Μαρτίν/Φεδερίκου στο «Μια άλλη Θήβα» του Σέρχιο Μπλάνκο, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου στο Θέατρο του Νέου Κόσμου. Συνυποψήφιοι του ήταν ο Βαγγέλης Δαούσης, ο Πάνος Ζυγούρος, ο Βασίλης Μηλιώνης και ο Στρατής Χατζησταματίου.

Πρόεδρος της επιτροπής του Βραβείου «Δημήτρης Χορν» (2019-2023) είναι ο Σταμάτης Φασουλής.

Μέλη της επιτροπής είναι η Λυδία Κονιόρδου, η θεατρολόγος Ειρήνη Μουντράκη και οι δημοσιογράφοι Μυρτώ Λοβέρδου και Αντιγόνη Καράλη.

