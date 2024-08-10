Οι επισκέπτες στο Ανάκτορο της Κνωσού, ξεπερνούν καθημερινά από τις πρώτες κιόλας ημέρες του Αυγούστου, τους 5 χιλιάδες. Η επισκεψιμότητα στον χώρο βρίσκεται στο αποκορύφωμά της, με τον Αρχιφύλακα του Ανακτόρου Νίκο Παπαδάκη να σημειώνει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, ο αριθμός των επισκεπτών μπορεί να ξεπεράσει τις 200 χιλιάδες.

«Το βλέπουμε καθημερινά από τις πρώτες κιόλας ημέρες του Αυγούστου, ότι παρατηρείται μια μεγάλη αύξηση σε ό,τι αφορά το σύνολο των επισκεπτών. Τα εισιτήρια που κόβονται, ξεπερνούν τις πέντε χιλιάδες και υπολογίζουμε ότι όσο πλησιάζουμε προς τα μέσα του Αυγούστου, ο αριθμός αυτός μπορεί να ξεπεράσει και τις έξι χιλιάδες».

Σύμφωνα με τα στοιχεία, κατά το 2023 το σύνολο των επισκεπτών στην Κνωσό έφτασε τους 943.869. Πιο δημοφιλής μήνας ήταν ο Αύγουστος που οι επισκέπτες έφτασαν τους 170.958 και αμέσως μετά ο Ιούλιος με 152.989 επισκέπτες, ο Σεπτέμβριος με 135.409 επισκέπτες και ο Ιούνιος και ο Μάιος με 123.300 και 112.199 επισκέπτες.

Φέτος πάντως, με δεδομένο ότι αθροιστικά κάθε μήνα καταγράφεται μεγαλύτερη επισκεψιμότητα δεν αποκλείεται σύμφωνα με τον κ. Παπαδάκη, ο αριθμός των επισκεπτών να ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο, με δεδομένη και την εικόνα που αποτυπώνεται και από τους επισκέπτες που φτάνουν στο Ηράκλειο με κρουαζιερόπλοια και κατά τη σύντομη παραμονή τους στο νησί, τα σημεία που σταθερά επιλέγουν να επισκεφθούν είναι η Κνωσός και το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου.

«Αν εξαιρέσουμε τον Ιούνιο που είχε μείωση σε σχέση με πέρυσι, εξαιτίας όπως πιστεύω του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 2024 που κράτησε πολύ κόσμο στη Γερμανία που έγινε η διοργάνωση, όλοι οι υπόλοιποι μήνες καταγράφουν αύξηση. Είναι πιο καλή χρονιά για την επισκεψιμότητα και θεωρώ ότι είναι εφικτό να ξεπεράσουμε το ένα εκατομμύριο στα εισιτήρια. Αν δεν ήταν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου και η Ολυμπιάδα, μπορεί αυτός ο αριθμός να ήταν πολύ μεγαλύτερος» ανέφερε ο κ. Παπαδάκης, ο οποίος πάντως παρά το πλήθος των επισκεπτών, επισήμανε ότι δεν υπάρχουν πολύωρες αναμονές και πως ο κόσμος υπομονετικά αναμένει τη σειρά του για να εισέλθει στο χώρο.

«Η αλήθεια είναι πως η αναμονή δεν είναι μεγάλη, παρά τις ουρές που συχνά βλέπουμε να σχηματίζονται» είπε ο Νίκος Παπαδάκης.

Σε ό,τι αφορά πάντως συγκεκριμένα την επισκεψιμότητα στον Αρχαιολογικό Χώρο της Κνωσού κατά το 2024, έφτασε τους 4.974 επισκέπτες τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο τους 8.220 επισκέπτες, τον Μάρτιο τον χώρο επισκέφθηκαν 18.402 άτομα, τον Απρίλιο 90.178, τον Μάιο 119.894, τον Ιούνιο 119. 001 και τον Ιούλιο 165.168 επισκέπτες. Άθροισμα μέχρι την τελευταία μέρα του Ιουλίου, 525.837 άτομα.

«Η Κνωσός αποτελεί τη δημοφιλέστερη επιλογή για τους επισκέπτες που έρχονται στον τόπο μας για διακοπές. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται στην Κνωσό, φεύγουν ενθουσιασμένοι, ενώ νομίζω ότι είναι περιττό να πω ότι ένα μεγάλο μέρος των επισκεπτών, έρχονται και ξανάρχονται στην Κρήτη για διακοπές και επιλέγουν να δουν ξανά και ξανά την Κνωσό» συμπλήρωσε ο αρχιφύλακας της Κνωσού Νίκος Παπαδάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

