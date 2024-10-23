Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ «28η Οκτωβρίου 1940» του ΣΚΑΪ 100.3 διαθέσιμη στο skai.gr

Μια εμβληματική σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ 100.3, με θέμα το πολύπτυχο, ιστορικά, έπος του ’40 αναβιώνει και είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας https://www.skai.gr/tags/afieroma-28i-oktovriou από τις 23 Οκτωβρίου. Τη σειρά υπογράφει ο Άρης Πορτοσάλτε, ο οποίος συνομιλεί με σημαντικούς σύγχρονους ιστορικούς, αναλυτές και διεθνολόγους, περιγράφοντας γεγονότα της εποχής, που εκτυλίχθηκαν στην Ελλάδα και την Ευρώπη κατά την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Στη σειρά, περιγράφουν, αναλύουν και σχολιάζουν οι ιστορικοί: Θάνος Βερέμης, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Άγγελος Συρίγος, Κωνσταντίνα Μπότσιου, Μαρίνα Πετράκη, Βαγγέλης Δρακόπουλος και Ιωάννης Παπαφλωράτος, νομικός - διεθνολόγος και καθηγητής Στρατιωτικών Σχολών.

Στο ιδιότυπο αυτό «πάντρεμα», όπου το ραδιόφωνο ξανακούγεται μέσω internet, οι διαδικτυακοί επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν, ξανά, επεισόδια της ενδιαφέρουσας αυτής σειράς ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ 100.3, που περιλαμβάνει τα εξής αφιερώματα:

• 28η Οκτωβρίου 1940: Πώς καθιερώθηκε ως εθνική γιορτή

Την 28η Οκτωβρίου 1941, συρρέουν αυθορμήτως στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη Αθηναίοι πολίτες, τοποθετώντας λουλούδια στο μνημείο για να τιμήσουν το ιστορικό «ΟΧΙ» και τους νεκρούς του πολέμου. Μια αντιστασιακή πράξη, μια γιορτή που καθιερώνεται από την κοινωνία και όχι από το κράτος.

• 28η Οκτωβρίου 1940: Ο λαός σε πόλεμο, ο πόλεμος του λαού

Λίγους μήνες πριν την ιταλική επίθεση στην Ελλάδα, ολόκληρη σχεδόν η Ευρώπη έχει συνθηκολογήσει ή υποχωρήσει στον Άξονα. Την Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 1940, η Ελλάδα λέει το ιστορικό «ΟΧΙ» και βρίσκεται στο προσκήνιο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Με την ιταλική επίθεση ο ελληνικός λαός οργανώνεται για την υπεράσπιση της πατρίδας, η Ελλάδα από την ουδετερότητα περνά στην πολεμική αντίσταση, η προϋπόθεση επιτυχίας υπάρχει: η λαϊκή διάθεση την ώρα του πολέμου συμπίπτει με την κρατική.

• 28η Οκτωβρίου 1940: Ιωάννης Μεταξάς – Μπενίτο Μουσολίνι

Οι προσωπικότητες του Ιωάννη Μεταξά και του Μπενίτο Μουσολίνι. Ο Μεταξάς προετοίμασε την Ελλάδα για την πιο κρίσιμη μάχη της, ενώ ο Μπενίτο Μουσολίνι καταφέρνει να γίνει ηγέτης του λαού του, ανακαλύπτει και δημιουργεί τον φασισμό.

• 28η Οκτωβρίου 1940: Η εαρινή επίθεση στα βουνά της Πίνδου και το Ύψωμα 731

Ο χειμώνας του 1940-1941 βρίσκει τις ελληνικές δυνάμεις να αντεπιτίθενται στα αλβανικά εδάφη, παρά τις κακουχίες του πολέμου και την έλλειψη τροφοδοσίας. Με αποφασιστικότητα, οι στρατιώτες καταλαμβάνουν την Κορυτσά και το Αργυρόκαστρο, προχωρώντας μέσα στο κρύο και το χιόνι. Τον Μάρτιο του 1941, η εαρινή επίθεση των Ιταλών επικεντρώνεται στα υψώματα 731 και 717, όπου οι Έλληνες αποκρούουν 18 επιθέσεις, μετατρέποντας το ύψωμα 731 σε σύμβολο αντίστασης.



• 28η Οκτωβρίου 1940: Ιωάννης Μεταξάς και Νίκος Ζαχαριάδης

Ο κυβερνήτης της Ελλάδος, ο δικτάτωρ Ιωάννης Μεταξάς από τη μια πλευρά και ο Νίκος Ζαχαριάδης, ο Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, από την άλλη. Δύο προσωπικότητες ιδεολογικά αντίθετες, που η πολιτική τους, τη συγκεκριμένη στιγμή, παρήγαγε πολιτικό αποτέλεσμα, την εθνική ενότητα.

• 28η Οκτωβρίου 1940: Ευρώπη και Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος

Η έκρηξη του πολέμου το 1939 βρίσκει τη Δύση να έχει χάσει την ορμητικότητά της εξαιτίας την κατάρρευσης του οικονομικού της συστήματος στην κρίση του 1929. Ο Χίτλερ έχει δείξει τις προθέσεις του ήδη από την ενσωμάτωση της Αυστρίας και της Τσεχοσλοβακίας. Και η Ιταλία επιζητά ζωτικό χώρο, αλλά ακόμα δεν κάνει κίνηση γιατί προετοιμάζεται. Η πρώτη πραγματική στρατιωτική επιχείρηση γίνεται τον Απρίλιο του 1940, όταν οι Γερμανοί εισβάλλουν στη Νορβηγία. Από εκεί και πέρα ξεκινά ο πόλεμος σε όλη την Ευρώπη…

• 28η Οκτωβρίου 1940: Η Ψυχή της Ελλάδας στο πρώτο φως του πολέμου

Μέσα από τη διήγηση του ημερολογίου του Γιώργου Θεοτοκά, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου 1940, «μεταφερόμαστε» στην Ελλάδα που ξυπνά στους ήχους των καμπάνων, αναγγέλλοντας την κήρυξη του πολέμου. Ο λαός, παρά τον αιφνιδιασμό, γεμίζει τους δρόμους με ενθουσιασμό και περηφάνια, ενώ οι στρατιώτες φεύγουν για το μέτωπο με επευφημίες. Στις πρώτες μάχες στα ελληνοαλβανικά σύνορα, οι ελληνικές δυνάμεις αντιστέκονται σθεναρά, επιβραδύνοντας την ιταλική προέλαση.

Το πολύτιμο αυτό αρχειακό υλικό, που αποτυπώνει σημαντικά σημεία της ιστορίας του ελληνικού έθνους, σύντομα θα είναι διαθέσιμο και ως podcast στο skai.gr για τους φίλους του είδους. Μαζί με τα άλλα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ 100.3, θα εμπλουτίσει ακόμη περισσότερο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.

Με την υποστήριξη της ΔΕΗ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.