Έκτο στην Ευρώπη το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών - Δείτε βίντεο

Καταλαμβάνει την 6η θέση στην Ευρώπη μεταξύ 1.342 Μουσείων Φυσικής Ιστορίας και την 1η θέση στην Ελλάδα μεταξύ ομοειδών μουσείων, σύμφωνα με το Tripadvisor. Επίσης, καταλαμβάνει την 1η θέση μεταξύ όλων των μουσείων της Θεσσαλίας και την 18η θέση μεταξύ των Μουσείων όλων των κατηγοριών στην Ελλάδα.

Στις κορυφαίες θέσεις μεταξύ των μουσείων της Ευρώπης και της Ελλάδας, κατατάσσεται το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών, σύμφωνα με τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό ιστότοπο στον κόσμο TripAdvisor.

Η κατάταξη αυτή γίνεται με βάση τις κριτικές των επισκεπτών κάθε μουσείου, που γίνονται στον συγκεκριμένο ιστότοπο. Γεγονός που προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα στις συγκεκριμένες διακρίσεις.

Με βάση, λοιπόν, την κατάταξη των ταξιδιωτών, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών κατατάσσεται στην 6η θέση μεταξύ των 1.342 Μουσείων Φυσικής Ιστορίας της Ευρώπης, αλλά και στην 1η μεταξύ ομοειδών μουσείων της Ελλάδας.

Επίσης, καταλαμβάνει την 1η θέση μεταξύ των μουσείων της Θεσσαλίας, ενώ όσον αφορά τα αγαπημένα μουσεία των επισκεπτών σε όλες τις κατηγορίες (αρχαιολογικά, επιστημών κ.ά.), κατατάσσεται στην 18η θέση στη χώρα μας.

Επιπλέον, με βάση το βραβείο Travellers’ Choice 2024, που έλαβε το 2024 από τον ίδιο ιστότοπο, κατατάσσεται στο 10% των κορυφαίων δραστηριοτήτων παγκοσμίως.

Με αφορμή τα παραπάνω ο διευθυντής του Μουσείου, κ. Νίκος Πάλλας, δήλωσε: «Η αναγνώριση αυτή ανήκει σε όλη την ομάδα του Μουσείου, που με αφοσίωση και πάθος προσφέρει μία εξαιρετική μουσειακή εμπειρία. Ευχαριστούμε από καρδιάς τους επισκέπτες μας για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους. Το Μουσείο μας θα ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο προσπαθώντας πάντα να αποτελεί σημείο αναφοράς για την περιοχή, ενισχύοντας τον τουρισμό και την εξωστρέφειά της».

