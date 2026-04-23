Η Κομισιόν κόβει τη χρηματοδότηση στην Biennale της Βενετίας λόγω ρωσικής συμμετοχής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι απέστειλε επιστολή στους διοργανωτές της Biennale της Βενετίας, με την οποία ενημερώνει για την πρόθεσή της να τερματίσει ή να αναστείλει επιχορήγηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, μετά την απόφαση να επιτραπεί στη Ρωσία να επαναλειτουργήσει το περίπτερό της στη φετινή διοργάνωση.

«Υπάρχει μία εν εξελίξει επιχορήγηση, ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα τρία χρόνια, και αυτή είναι που σκοπεύουμε να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε» δήλωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής σε δημοσιογράφους.

Ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι η Biennale έχει προθεσμία 30 ημερών για να απαντήσει στην επιστολή της ΕΕ.

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, Ρώσοι καλλιτέχνες και πολιτιστικά ιδρύματα αποκλείστηκαν από μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένου και του ρωσικού περιπτέρου στη Biennale της Βενετίας.



