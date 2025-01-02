Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Γκέτεμποργκ 2025, τιμά τη Ζιλί Ντελπί

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Γκέτεμποργκ, το μεγαλύτερο κινηματογραφικό και τηλεοπτικό γεγονός της Σκανδιναβίας, φέτος αποδίδει φόρο τιμής σε μια μοναδική προσωπικότητα της έβδομης τέχνης: στη Γαλλοαμερικανίδα ηθοποιό και σκηνοθέτιδα Ζιλί Ντελπί (Julie Delpy).

Με δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ η Ντελπί θα λάβει το τιμητικό βραβείο Dragon, ενώ θα μοιραστεί τις εμπειρίες και τις σκέψεις της σε μια συζήτηση με το κοινό σχετικά με την νέα της ταινία, «Meet the Barbarians».

Το φιλμ ακολουθεί το ταξίδι μιας οικογένειας από την Συρία που βρίσκει καταφύγιο σε ένα χωριό της Βόρειας Γαλλίας.

«Η Ζιλί Ντελπί είναι μια ξεχωριστή φωνή στον κόσμο του κινηματογράφου», δήλωσε η καλλιτεχνική διευθύντρια του Γκέτεμποργκ Pia Lundberg, σύμφωνα με το Variety.

«Το έργο της συνδυάζει το χιούμορ, το βάθος και την ευαισθησία με έναν τρόπο που βρίσκει μεγάλη απήχηση στο κοινό παγκοσμίως. Είναι πρωτοπόρος, πηγή έμπνευσης και είμαστε πραγματικά υπερήφανοι που την τιμούμε με το φετινό βραβείο "Dragon"».

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Γκέτεμποργκ 2025 θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Ιανουαρίου έως τις 3 Φεβρουαρίου, με την διάσημη σκηνοθέτιδα να παραλαμβάνει το βραβείο στις 29 Ιανουαρίου κατά τη διάρκεια της προβολής του «Meet the Barbarians» στο Biograf Draken της πόλης.

