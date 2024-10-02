Γνωρίζοντας την Ευρωπαϊκή ιστορία: Η πυροδότηση της από την Ελληνική Επανάσταση

Στο νέο κύκλο ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ για την Ευρωπαϊκή ιστορία ο ιστορικός μελετητής Βασίλης Παναγιωτόπουλος βρίσκεται καλεσμένος στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε για να περιγράψει την αποτίμηση του Απελευθερωτικού Αγώνα των Ελλήνων και τη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους.

Στην εκπομπή της Κυριακής 29 Σεπτεμβρίου, στο πρώτο μέρος αυτού του κύκλου των εκπομπών, βρισκόμαστε στις αρχές του 19ου αιώνα όπου η συζήτηση ξεκίνησε με τον Ελληνισμό της διασποράς. Όπως εξήγησε ο κ. Παναγιωτόπουλος η Ελληνική διασπορά ήταν η μετανάστευση των Ελλήνων από την Οθωμανική αυτοκρατορία και από τις χώρες της Βαλκανικής προς την Ρωσία, την κεντρική και την δυτική Ευρώπη. Οι Έλληνες της διασποράς, εκείνη την εποχή είχαν κατορθώσει να αποσπαστούν από την οθωμανική κυριαρχία, να ζούνε στον ευρωπαϊκό χώρο και να έρχονται σε επαφή με την μεγάλη κοινωνική και πολιτική αλλαγή που εξελισσόταν στην Ευρώπη από την Γαλλική επανάσταση ως την πτώση του Ναπολέοντα το 1815.

Παράλληλα με την Αγγλική βιομηχανική επανάσταση που ξεκινάει εκείνη την περίοδο, η Ευρώπη βρίσκεται μέσα σε ένα χώρο πνευματικών, τεχνικών, επιστημονικών και συναισθηματικών ζυμώσεων. Το κίνημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας είχε πλέον αγγίξει σχεδόν το σύνολο των διανοούμενων της εποχής και σε αυτό εντάχθηκε και η ελληνική λογιοσύνη. Η αντίληψη της αστικής ιδέας πέρασε στους Έλληνες της διασποράς καθώς οι περισσότεροι ζούσαν πλέον σε αστικά Ευρωπαϊκά κέντρα.

Στην συνέχεια, ο Άρης Πορτοσάλτε με τον κύριο Παναγιωτόπουλο μίλησαν για την δημιουργία καινούργιων στρωμάτων διανοούμενων, που ήταν πρόθυμοι και σε θέση να ηγηθούν μιας επανάστασης. Επιπλέον υπήρχαν ισχυρά μεσοστρώματα οικονομικών συντελεστών και η Ελλάδα για πρώτη φορά αποκτάει πνευματική ηγετική πρωτοπορία και αναπτύσσει το συναίσθημα της θρησκευτικής ταυτότητας που ήταν πολύ σημαντικό για τη συγκρότηση της συνολικής Ελληνικής ταυτότητας.

