Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Η προετοιμασία των Ελλήνων για τον μεγάλο ξεσηκωμό – Μέρος Β’

Η ανάδυση των Ελλήνων στο προσκήνιο της ευρωπαϊκής ιστορίας τον 19ο αιώνα. Η διακεκριμένη Ελληνίδα ιστορικός, Μαρία Ευθυμίου, περιγράφει στον ΣΚΑΪ 100.3 την προετοιμασία των Ελλήνων για τον μεγάλο ξεσηκωμό. Αυτός είναι ο σημαντικότερος σταθμός για τη δημιουργία της σύγχρονης Ελλάδας.

Στην εκπομπή της Κυριακής 22 Σεπτεμβρίου ο Άρης Πορτοσάλτε με καλεσμένη την κυρία Μαρία Ευθυμίου, μίλησαν για τους Αρβανίτες, ένα κτηνοτροφικό, ημινομαδικό λαό με αρχέγονη κοινωνικά ανάπτυξη . Οι Αρβανίτες χωρίζονταν σε τέσσερις βασικές υποομάδες, τις λεγόμενες «φάρες» που ήταν ανταγωνιστικές και μάχονταν μεταξύ τους, ήταν συνεχώς ένοπλοι και είχαν διαδεδομένο το έθιμο της βεντέτας. Είχαν κληθεί για εγκατάσταση προς τον Νότο τον 14ο αιώνα τόσο από τους Βυζαντινούς όσο και από τους Βενετούς.

Όταν εκλήθησαν οι Αρβανίτες και ήρθαν σε σημεία της Αττικής, της Πελοποννήσου και σε λίγα νησιά συνυπήρχαν αρμονικά με τους ελληνόφωνους χριστιανούς ορθόδοξους καθώς και οι ίδιοι ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι. Όπως μας εξηγεί η κυρία Ευθυμίου εκείνη την εποχή το κυριότερο σημείο ταυτότητας ήταν το δόγμα και το θρήσκευμα και καθώς η Αλβανική γλώσσα έγινε γραπτή το 1900 μέχρι τότε δεν υπήρχαν αλβανικά σχολεία οπότε πηγαίναν σε ελληνικά σχολεία καθώς μόνο αυτά υπήρχαν για τους χριστιανούς ορθόδοξους. Αυτό έπαιξε τεράστιο ρόλο στην συνύπαρξη των ανθρώπων και στην δημιουργία του Έλληνα Αρβανίτη, έτσι καλλιεργείται η εθνική συνείδηση εν όψη του απελευθερωτικού αγώνα.

Στην συνέχεια, ο Άρης Πορτοσάλτε με την κυρία Ευθυμίου, μίλησαν για την ελληνική επανάσταση και τον μεγάλο ρόλο των λογίων και των εμπόρων στην δημιουργία της, αναφερόμενοι στις επιρροές από την Γαλλική και την Αμερικανική επανάσταση.

