Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Η ανάπτυξη της λογοτεχνίας τον 19ο αιώνα

Ο 19ος αιώνας είναι ο αιώνας του μυθιστορήματος. Πώς ένα νέο λογοτεχνικό είδος κατέκτησε την Ευρώπη και έγινε ο καθρέφτης της κοινωνίας, της ιστορίας και του ίδιου του ανθρώπου;

Γιατί ο Μπαλζάκ, ο Ντίκενς, ο Τολστόι και ο Ντοστογιέφσκι εξακολουθούν να μας μιλούν μέχρι σήμερα; Και πώς η Ελλάδα συνδέθηκε με αυτή τη μεγάλη ευρωπαϊκή λογοτεχνική παράδοση;

Η ανάπτυξη της λογοτεχνίας στην Ευρώπη και την Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα εξετάστηκε στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε, με καλεσμένο τον συγγραφέα, δημοσιογράφο και αρθρογράφο της «Καθημερινής» Τάκη Θεοδωρόπουλο.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

Χορηγός ΔΕΗ

Μην χάσετε την επόμενη Κυριακή στις 9 το πρωί ένα νέο κεφάλαιο της ιστορίας του 19ου αιώνα στο ΣΚΑΪ 100.3.

Για να βρείτε όλο το αρχείο των εκπομπών πατήστε εδώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.